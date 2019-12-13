Липецк в четвертой десятке рейтинга качества жизни

В Черноземье – на предпоследнем месте

Институт территориального планирования «Урбаника», но основе оценок качества среды, доступности жилья, стоимости потребительской корзины, загруженности городских дорог, уровня преступности, благоустройства, климата, и ряда других факторов, составили рейтинг 100 российских городов с численностью населения не менее 173 тысяч человек. При исследовании институт использовал данные Росстата.



Липецк в рейтинге занял 31 место, пропустив вперед Воронеж (29 место), Белгород (28 место), Курск (26 место). Выиграл Липецк в Черноземье лишь у Тамбова (64 место).



Самыми комфортными для жизни городами признаны Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Москва – на 52 месте. На самом дне рейтинга – Уссурийск, Бийск и Севастополь.



