Общество

сегодня, 11:29

Липецк в четвертой десятке рейтинга качества жизни

4 412
#рейтинг #уровень жизни #комфортная среда
2
Липецк в четвертой десятке рейтинга качества жизни

В Черноземье – на предпоследнем месте

Институт территориального планирования «Урбаника», но основе оценок качества среды, доступности жилья, стоимости потребительской корзины, загруженности городских дорог, уровня преступности, благоустройства, климата, и ряда других факторов, составили рейтинг 100 российских городов с численностью населения не менее 173 тысяч человек. При исследовании институт использовал данные Росстата.

Липецк в рейтинге занял 31 место, пропустив вперед Воронеж (29 место), Белгород (28 место), Курск (26 место). Выиграл Липецк в Черноземье лишь у Тамбова (64 место).

Самыми комфортными для жизни городами признаны Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Москва – на 52 месте. На самом дне рейтинга – Уссурийск, Бийск и Севастополь.

4 412
#рейтинг #уровень жизни #комфортная среда
2

Комментарии (4)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
Сталин-психиатр., После "крымненаш" любое дно раем покажется...
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Мимоходом

23 минуты назад
Построят нижний парк и сразу Липецк станет самым лучшим в МИРЕ. Воздух моментально очистится, появятся долгожители. Продолжительность жизни у людей в связи со строительством парка составит 150 лет.
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Убегать в столицу

39 минут назад
И на 5 ом месте в десятке самых загрязнённых городов россиии , здесь пенсию платить надо тем кто родился и живет до сих пор
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Сталин-психиатр.

сегодня, 11:38
А ведь крымчан умные люди предупреждали, что с приходом роисии они будут на дне. Не верили, идиоты))). Ну теперь вместе с роисиейй ко дну и пойдете)).
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