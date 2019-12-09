Происшествия
сегодня, 14:31
Концерт Hammali & Navai в Липецке не только «заминировали», машину рэперов еще и обстреляли
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Об этом исполнители рассказали журналу «Супер»
Как сообщает издание, участники группы Hammali & Navai подверглись нападению со стороны неизвестных после выступления в Липецке.
Вчера вечером, как сообщал GOROD48, исполнители выступали в КРК "Мегаполис", но концерт был сорван телефонным звонком неизвестного, сообщившего о минировании комплекса. Около 500 зрителей были эвакуированы, а продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.
Но это не стало завершением злоключений рэперов. Александр Громов и Наваи Бакиров поздно вечером обратились в отделение полиции села Становое с заявлением с просьбой провести расследование по факту стрельбы из автомобиля «Лада-Приора» по их «Мерседесу».
Как сообщили исполнители, когда они отъехали от "Мегаполиса" их стала преследовать «Лада-Приора», которая , пыталась мешать движению, подрезала. Потом они услышали громкие хлопки, звуки выстрелов. Это было слышно в машине и сохранилось на видеорегистраторе. Было похоже на стрельбу из травматического оружия.
Фото: afisha.london
Вчера вечером, как сообщал GOROD48, исполнители выступали в КРК "Мегаполис", но концерт был сорван телефонным звонком неизвестного, сообщившего о минировании комплекса. Около 500 зрителей были эвакуированы, а продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.
Но это не стало завершением злоключений рэперов. Александр Громов и Наваи Бакиров поздно вечером обратились в отделение полиции села Становое с заявлением с просьбой провести расследование по факту стрельбы из автомобиля «Лада-Приора» по их «Мерседесу».
Как сообщили исполнители, когда они отъехали от "Мегаполиса" их стала преследовать «Лада-Приора», которая , пыталась мешать движению, подрезала. Потом они услышали громкие хлопки, звуки выстрелов. Это было слышно в машине и сохранилось на видеорегистраторе. Было похоже на стрельбу из травматического оружия.
Фото: afisha.london
9 2415
Семен Михалыч
Это писец
Анатолий
Денис
липецк
Гога
Кто эти люди?
Сталин-психиатр.
Сэр