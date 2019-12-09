Происшествия

сегодня, 14:31

Концерт Hammali & Navai в Липецке не только «заминировали», машину рэперов еще и обстреляли

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#Hammali & Navai #
Концерт Hammali & Navai в Липецке не только «заминировали», машину рэперов еще и обстреляли

Об этом исполнители рассказали журналу «Супер»

Как сообщает  издание, участники группы Hammali & Navai подверглись нападению со стороны неизвестных после выступления в Липецке. 

Вчера вечером, как сообщал GOROD48, исполнители выступали в КРК "Мегаполис", но концерт был сорван телефонным звонком неизвестного, сообщившего о минировании комплекса. Около 500 зрителей были эвакуированы, а продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.

Но это не стало завершением злоключений рэперов. Александр Громов и Наваи Бакиров поздно вечером  обратились в отделение полиции села Становое с заявлением с просьбой провести расследование по факту стрельбы из автомобиля «Лада-Приора» по их «Мерседесу». 

Как сообщили исполнители, когда они отъехали от "Мегаполиса" их стала преследовать «Лада-Приора», которая , пыталась мешать движению, подрезала. Потом они услышали громкие хлопки, звуки выстрелов. Это было слышно в машине и сохранилось на видеорегистраторе. Было похоже на стрельбу из травматического оружия.

Фото: afisha.london

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#Hammali & Navai #

Комментарии (9)

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Семен Михалыч

1 минуту назад
Это ары азеров погоняли )
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Это писец

18 минут назад
Хорошо голову не отрезали их же братья
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Анатолий

24 минуты назад
Правильно сделали что обстреляли этих горе музыкантов.
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Денис

28 минут назад
Просто интересно, Наваи не навалил случайно?
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липецк

40 минут назад
"Снова кришталь развлекается?" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Гога

59 минут назад
хотят создать себе репутацию ганста-реперов, вот и пиарятся. кому нужны эти ушлёпки , что бы в них стрелять???
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Кто эти люди?

сегодня, 14:49
Пиарятся похоже. Сами себя "заминировали и обстреляли". Но 500 чудаков, тем не менее, на концерт не понятно кого пришёл. И ещё наверно деньги заплатили
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Сталин-психиатр.

сегодня, 14:46
Снова кришталь развлекается?
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Сэр

сегодня, 14:41
Получили люлей гребанные артисты
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