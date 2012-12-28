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Дело о нападении 71-летнего пенсионера с ножом на 15-летнего двоюродного внука направлено в суд

Пенсионер нанёс подростку удар кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. Мальчика спасли врачи областной детской больницы.

В Липецком районе предстанет перед судом 71-летний пенсионер, обвиняемый в причинении ножевых ранений 15-летнему подростку — своему двоюродному внуку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

«Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении жителя Липецкого района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью подростка с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ). Согласно заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. На стадии предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном, пояснив, что мотивом стал длительный конфликт с внуком, и подтвердил показания при проверке следователем регионального СКР на месте преступления», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Эта история произошла 25 марта в селе Вешаловка Липецкого округа. По данным следствия, всё случилось около семи часов утра, а пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. Проснулся он от резкой боли и тут же увидел: у него из груди торчит нож, из предплечья и груди идут кровь.

Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. За жизнь мальчика доктора боролись около трёх часов, он потерял полтора литра крови. Состояние ребёнка было крайне тяжёлым, его подключили к аппарату ИВЛ.

Подозреваемый в тот же день написал в ОМВД России «Липецкий» и Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области явку с повинной. Пенсионер рассказал, что проснулся в 06:45, принял лекарства и пошел в ванную комнату. А потом увидел, что у него ночует двоюродный внук: пенсионер — не родной дед мальчика, а брат его бабушки. Следствие полагает, что пенсионер вспомнил всю злость и обиду, которые ранее накопились у него на мальчика. Он взял на кухне нож, и, не целясь, нанес удар.

Свидетелем нападения стала бабушка подростка. В доме она не ночевала — пришла к брату утром разбудить внука. В доме женщина увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат, с окровавленным ножом в руке. Ранее женщина рассказала, что брат три года угрожал подростку, в том числе говорил, что зарежет его. Сестре он угрожал и тем, что расправится и с другими родственниками мальчика — его матерью и её мужем. О поступавших от дяди угрозах заявила и мать раненого подростка.
конфликт
поножовщина
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
17 минут назад
А кто такой двоюродный внук?и что он там делал?
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Пенсию
27 минут назад
надо больше пенсионерам давать ,тогда они будут добрее !
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Пенсионер
34 минуты назад
очень злой ,нверное голодный был !
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Гость
41 минуту назад
Двоюродных внуков не бывает в соответствии с законодательством РФ.
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Земляк
47 минут назад
А зачем к такому деду ночевать ходить? Лучше под забором спать
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