Общество
сегодня, 15:14
Проспект Победы встал из-за прорванной трубы
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Сегодня около 14:40 на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов строительная организация повредила магистральный водопровод. Часть проспекта Победы сейчас перекрыта.
На месте прорыва работает аварийная бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК. Для ликвидации аварии будет отключена холодная вода в близлежащих к порыву домах.
На месте прорыва работает аварийная бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК. Для ликвидации аварии будет отключена холодная вода в близлежащих к порыву домах.
10 2076
Гость
Липчанин
Заваркиа.
Партия Власти
Липчанин
Где этот киздец круглосуточный?
Заварникова
О чём ты!
Сергей
Гастарбайтер