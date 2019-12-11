Общество

сегодня, 15:14

Проспект Победы встал из-за прорванной трубы

10 2076
#водоснабжение
1
Проспект Победы встал из-за прорванной трубы
Сегодня около 14:40 на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов строительная организация повредила магистральный водопровод. Часть проспекта Победы сейчас перекрыта.

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На месте прорыва работает аварийная бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК. Для ликвидации аварии будет отключена холодная вода в близлежащих к порыву домах.
10 2076
#водоснабжение
1

Комментарии (10)

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Гость

3 минуты назад
Зачем в городе разрешают копать экскаватором, что лопат нет, пусть лопатами копают и порывов не будет
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Липчанин

36 минут назад
Если аварийную бригаду не обматерить - толку не будет. Срочно мэра на этот прорыв!!!
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Заваркиа.

41 минуту назад
Я в Нижнем Парке мне некогда заниматься этой мелочевкой.
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Партия Власти

44 минуты назад
Это наш очередной прорыв!!!!
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Липчанин

47 минут назад
Горегаз еб@ть вас в ср@ку, из за вас теперь коллапс будет!
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Где этот киздец круглосуточный?

50 минут назад
Опять по паркам шараепится.
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Заварникова

50 минут назад
Это не мой косяк ! А депутата Единой России Хулевского это при нём там чудили .
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О чём ты!

55 минут назад
Сергей, какие 2 часа? Неделю будут вдесятером ездить! Девять смотреть, а один делать вид что работает!!!
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Сергей

57 минут назад
Если за два часа не сделают то вечером будет одна большая пробка повсюду. А я на трамвае поеду без пробок !!
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Гастарбайтер

58 минут назад
Опять, что ли, экскаваторщик виноват? Больше, видимо, не кому!..
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