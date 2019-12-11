Проспект Победы встал из-за прорванной трубы

Сегодня около 14:40 на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов строительная организация повредила магистральный водопровод. Часть проспекта Победы сейчас перекрыта.На месте прорыва работает аварийная бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК. Для ликвидации аварии будет отключена холодная вода в близлежащих к порыву домах.