Берите честных на работу — они помногу не крадут

Итоги месяца. Ноябрь

Главной новостью ноября, прямо-таки информационной бомбой ноября стало известие о. В управляющую компанию экономзоны нагрянула полиция и провела выемку документов и системных блоков компьютеров по уголовному делу о хищении средств, выделенных для развития третьей промплощадки экономзоны на территории бывшего Липецкого тракторного завода.. По уголовному делу проходят трое руководителей ОЭЗ и гендиректор ее дочерней компании. 26 ноября Грязинский горсуд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий гендиректору АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Александру Базаеву и гендиректору дочернего предприятия, компании «Ин тех», Антону Болгову, экс-руководителю областного управления строительства и архитектуры. Суд запретил им общаться с участниками судопроизводства, использовать почту, средства связи и Интернет. Исключение составляют контакты со следствием и экстренными службами.Фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении денежных средств ОА «ОЭЗ ППТ «Липецк» в размере более миллиона рублей путем заключения фиктивного контракта между экономзоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой уже были произведены ранее. Кстати, пусть никого не удивляет формулировка «в размере более миллиона рублей» — это делается специально для того, чтобы возбудить уголовное дело именно по 4 ст. 159 УК РФ. Позже в материалах дела появится точная сумма похищенных средств. Говорят, что в данном случае речь может идти о 20 миллионах.Правительству Липецкой области известно об этом уголовном деле. Власти утверждают, что оно никак не отразилось на деятельности управляющей компании экономзоны и ее резидентов.— Правосудие, не подведи! — взмолился под этой новостьюКстати,был в 2013 году обвиняемым по, пожалуй, самому громкому в регионе уголовному делу, связанному с похищением и убийством бизнесмена и депутата городского Совета Михаила Пахомова. Красовскому, на тот момент уже директору ГУП «Мособлкоммуналстрой», вменили две статьи Уголовного кодекса — 126-ю и 158-ю («организацию похищения человека и покушение на кражу»). У него сложились приятельские отношения с Пахомовым, когда бизнесмен строил инфраструктуру экономзоны. Тогда фирма, выделенных на закупку стройматериалов. Красовский рассказал об этой истории заместителю министра ЖКХ Подмосковья Евгению Харитонову. И тот решил, что Пахомов должен откатить ему 85 миллионов рублей от 1,2 миллиарда, полученных фирмой «Торг Сервис» липецкого депутата для реализации программы «Дворики» по благоустройству городов в Московской области.. Вскоре его похитили от ресторана у ТЦ «Октябрьский», но исполнители перестарались и заказчику преступления Харитонову привезли уже труп. Тело Михаила Пахомовав гараже поселка имени Воровского Ногинского района.По этому делу, о котором писали рассказывали иностранные СМИ, в Липецке осудили девятерых. Организаторам, Евгению Харитонову и Сергею Красовскому, назначили, соответственно, 7 и 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.На этой неделе в Южном окружном военном суде огласили приговор по еще одному громкому уголовном делу — по теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.. Дмитрий Тяжелых сдавал в аренду SIM-карты. Одна из них использовалась при дистанционном подрыве грузовика, в котором находилась замаскированная рулонами полиэтилена взрывчатка. При взрыве погибли пять человек, включая водителя.В Липецке. Юрия Кондратова приговорили к трем годам лишения свободы условно по пункту «е» части третьей статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Суд согласился с позицией гособвинения, согласно которой чиновник за два года собрал со своих сотрудников более двух миллионов рублей откатов с начисленных им премий.. Двое мужчин привлекли к незаконному бизнесу пять женщин, согласившихся за деньги заключать фиктивные браки. Так пятеро жителей Средней Азии получили разрешения на временное проживание в России, а шестой — еще и гражданство РФ. Также приговор выслушал бывший сотрудник миграционной службы. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.Ведущего инженера управления главного смотрителя. Причем во второй раз за год! Следком считает Светлану Поцелуйко виновной в пренебрежении служебными обязанностями, из-за чего упавшими сухими деревьями был убит пенсионер, травмированы пожилые супруги и 10-летняя девочка. А этим летом Поцелуйко осудили к двум годам условно по этой же статье — за халатность при отлове бездомных собак.— Не торопитесь наказывать, вот ещё что-то произойдет, тогда и спишите на инженера, — дал совет Фемиде читатель GOROD48 с никомА еще. Известный аграрий начал строительство без разрешительной документации. Иск муниципалитета к «Экоптице» о сносе недостроя подан в арбитражный суд. Юрист Кирьянова считает, что действовал законно. Он ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица министерства промышленности, инвестиций и науки Липецкой области, так как именно с ним было заключено соглашение о реализации инвестпроекта на городской окраине.7 ноября. На этой неделе на сессии горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии заявил:. Но Владимиру Ярикову поверили не все депутаты городского Совета.— Я вас расстрою. В моем округе есть дома и даже группы домов, в которых температура теплоносителя ниже нормативной. Это не голословное заявление, это выводы самих сотрудников «РИР-Энерго», которые делают контрольные замеры по просьбам управляющих компаний, — сказал депутат Олег Косолапов.В ответ председатель департамента ЖКХ пригласил депутата стать членом рабочей группы по отоплению, созданной при мэрии.на предыдущей сессии горсовета.Прошло больше 40 дней с начала отопительного сезона, а липецкий филиал «РИР-Энерго» только-только получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон. А вотПричем это худшие «управляшки», те, на которые больше всего жалоб горожан. Городскому департаменту ЖКХ не известно, промыли ли они системы отопления в домах на самом деле или придумали такие истории.В ноябре мэрия предложила горсовету заглянуть в 2042 год:. Так чиновники поменяли одну нереальную программу, с горизонтом планирования до 2035 года, на другую. В документе помимо прочего указано, что его исполнение позволит полностью исключить аварии на коммунальных сетях. Но таких бешеных средств в бюджетах ресурсных компаний нет. Поэтому темпы обновления основных фондов не успевают за их старением: этим летом во время гидравлических испытаний на сетях «РИР-Энерго» было 1000 порывов — на 24% больше, чем годом ранее.Готов ли Липецк к зиме? На этот вопрос ответит Дед Мороз. Пока же Липецк — город тысячи ям! Энергетики успевают разве что восстановить подачу тепла и воды потребителям, а наведение порядка оставляют на потом. По этой причине за нарушения Правил благоустройства суды уже взыскали только с «РИР-Энерго» 6 250 000 рублей штрафов.Но, по словам Игоря Артамонова, жалоб на ЖКХ стало вдвое меньше сравнению с прошлым годом! Глава региона объяснил такой итог системной работой над решением коммунальных проблем. В этот раз. Игорь Артамонов заявил, что проблем в ЖКХ еще много, но он уже видит позитивный тренд. «Надеюсь, что мы постепенно выстраиваем успешную работу в этой сфере».Игорь Артамонов сообщил, что. Правительство области ждет разрешение на его работу от Министерства обороны.А почему в регионе отключают мобильную связь при угрозах атак БПЛА и потом вовремя, при отмене угрозы, не включают ее снова?— Во-первых, эта кнопка не у нас, не в регионе. Во-вторых, кнопку эту включают при угрозе налета беспилотников для противодействия их наведению на какие-то цели. Это, конечно, причиняет липчанам неудобства, но, наверное, это меньшее зло, чем если бы сюда что-то прилетало, — так ответил на этот вопрос Игорь Артамонов.— Они что, там думают, что беспилотники и ракеты летят по мобильному Интернету? Вы серьезно? Вы еще указатели на дорогах замените. Может быть они заблудятся и никуда не полетят, — зло высказался по поводу ежедневных перебоев мобильной связиЧетверть времени на прямой линии говорили о медицине: в этом году здравоохранение потеснило жалобы на ЖКХ и дороги.. Игорь Артамонов сказал, что ситуация с медикаментами далека от идеала во всей стране. Ее причиной губернатор назвал желание производителей лекарств нажиться на спросе. Облздрав решает проблему как может: уже частично закупили дефицитные лекарства и скоро докупят все остальные.Кстати, накануне прямой линии возобновился замерший на 9 месяцев ремонт первой поликлиники. Новый подрядчик должен закончить его к 31 марта.— сказала ее главврач Мария Гулевская. Фронт работ вместе главврачом осматривала и.о. министра здравоохранения области Лилия Самошина. Предыдущий. На какой должности Анна Маркова будет работать, не ясно. Ректор липецкого РУМа Александр Зубков в разговоре с GOROD48 уверял, что не собирается покидать пост и уезжать из Липецка.Тем временем. Это отделение центральной районной больницы официально закроют в конце года из-за невостребованности. Но и возвращать зданию прежний доковидный статус межмуниципального акушерско-гинекологического центра власти не хотят, утверждая, что жительницы района предпочитают рожать в областном перинатальном центре. Пока же данковчанки и лебедянкиЕще одной темой ноября стали трудности с бюджетом-2026. На той же прямой линии губернатор заявил о бюджетной дыре в 13 миллиардов рублей. И сказал, что по этой причине сокращены, например, расходы на профессиональные спортивные команды, посоветовав им искать спонсоров.Власти стали искать деньги, где могут. GOROD48 сообщил, что. Стартовая цена 8,6 гектаров земли с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства — 602 млн рублей.. Задача — как можно дороже продать его с торгов. Вырученные деньги попадут в бюджет.А еще. Такие решения приняла сессия областного Совета депутатов. Также депутаты проголосовали за повышение потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.— Т.е. транспортный налог подорожает на 33%. Так бы росли пенсии и зарплаты, — высказал пожелание— И как всегда по просьбе трудящихся, — резюмировал рост налоговПроблемы с областным бюджетом скажутся на наполняемости муниципальных. Например,. Глава города Роман Ченцов предложил учитывать экономические реалии и выходить из положения за счет комплексного благоустройства микрорайонов. В этом году были отремонтированы проезды и пешеходные зоны, опилены деревья, добавлено уличное освещение в микрорайонах №№ 16, 19, 20, 21, 23, на что город получил 100 миллионов рублей от правительства области. Но мэр так и не сказал, будет ли продолжено комплексное благоустройство микрорайонов в 2026 году.На этой неделе председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова рассказала о последних поправках муниципального бюджета 2025-го года. Выяснилось, что. Хотели 33 миллиона, а получили 14. А в прошлом году, когда говорили о введении такого налога, вообще облизывалисьВот что значит, когда мечты разбиваются о реальность.— А что здесь смотреть-то? — спросила— Экстремальный туризм: раскопки, провалы, недострои, драки в рыгаловках и т п — ответил ейПо причине экономии средств. Никаких новинок. Кстати,— в рекордные 24 метра.. У 17-летней девушки выделен вирус типа А — самый распространенный, вызывающий ежегодные эпидемии. 15 и 16 ноября: МБУ «Управление благоустройства Липецка» дождалось первого снега. А в областной ожоговый центр доставили с тяжелейшими обморожениями, 35-летнего выпивоху. НоПогода в ноябре была, как говорится, ни туда, ни сюда. Кто-то собирал в лесах, у кто-то. Он зацвел в октябре, а в ноябре дал стручки!А вот и еще одна аномалия:. Дарья Болотина стала уже четвертой по счету и. о. министра, пока Светлана Карелина находится в очередном декретном отпуске. С 2023 года на время ее отсутствия молодежной политикой руководили Екатерина Щукина, Юлия Меркулова и Ксения Казакова.