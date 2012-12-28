сегодня, 15:12
Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области
Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников самолётного типа в первой половине дня.
5 мая с 09:00 до 14:00 системы противовоздушной обороны перехватили 88 БПЛА самолетного типа над 14 регионами страны, в том числе над Липецкой областью.
БПЛА уничтожены также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Чувашской Республикой.
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности действовал с 10:27 до 12:50.
