Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области

Сбития дронов зафиксированы в Липецкой областиМинобороны сообщило о массовой атаке беспилотников самолётного типа в первой половине дня.5 мая с 09:00 до 14:00 системы противовоздушной обороны перехватили 88 БПЛА самолетного типа над 14 регионами страны, в том числе над Липецкой областью.БПЛА уничтожены также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Чувашской Республикой.В Липецкой области красный уровень воздушной опасности действовал с 10:27 до 12:50.