Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Общество
392
17 минут назад
2
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
От «Оки» до «Nissan Qashqai».
В списке госимущества — машины разных марок. От «Оки» 2005 года выпуска со стартовой ценой продажи в 97 тысяч рублей до «Ниссана Кашкай» 2013 года, который выставили на продажу за 696 тысяч. Между этими минимальной и максимальной ценовыми предложениями можно найти как продукцию «АвтоВАЗа» — автомобили марок «Самара», «Калина», «Приора», «Ларгус», «Гранта», «Нива-Шевроле», так и иномарки — «Рено Логан», «Митсубиси Аутлендер», «Форд Мондео», «Ниссан Тильда». Есть даже любимая чиновниками «Тойота Камри» 2015 года с начальной ценой в 642 тысячи рублей.
Задача собственника всего этого автопарка — как можно дороже продать машины с торгов. Вырученные средства попадут в областной бюджет.
Начальную цену автомобилей, находящихся отнюдь не в идеальном состоянии, установили независимые оценщики. А потенциальным покупателям можно связаться с продавцами и еще до аукциона осмотреть товар и даже завести мотор списанных машин.
1
1
0
0
2
Комментарии (2)