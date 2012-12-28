Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью

МБУ «Управление благоустройства Липецка» ждет заморозков и снега.

В эти выходные синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Температура может опуститься до небольших отрицательных значений. В связи с этим МБУ «Управление благоустройства Липецка» переходит на зимний вариант уборки города.«На дежурство выводим комбинированные дорожные машины, которые будут обрабатывать проезжую часть, малогабаритную технику, которая будет трудиться в пешеходных зонах, уборщиков территорий, в задачу которых входит посыпка противогололедными материалами остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам. В первую очередь внимание уделим потенциально опасным участкам — спускам, мостам, кольцевым развязкам. По количеству техники и сотрудников решение примем позднее — в зависимости от обстановки», — сообщает муниципальное предприятие на своей странице в ВК.К зиме управление купило около 40 тысяч тонн пескосоляной смеси, и семь тысяч тонн соли. Для особо сложных случаев подготовлено 202 тонны специального реагента «Бионор».