Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
МБУ «Управление благоустройства Липецка» ждет заморозков и снега.
«На дежурство выводим комбинированные дорожные машины, которые будут обрабатывать проезжую часть, малогабаритную технику, которая будет трудиться в пешеходных зонах, уборщиков территорий, в задачу которых входит посыпка противогололедными материалами остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам. В первую очередь внимание уделим потенциально опасным участкам — спускам, мостам, кольцевым развязкам. По количеству техники и сотрудников решение примем позднее — в зависимости от обстановки», — сообщает муниципальное предприятие на своей странице в ВК.
К зиме управление купило около 40 тысяч тонн пескосоляной смеси, и семь тысяч тонн соли. Для особо сложных случаев подготовлено 202 тонны специального реагента «Бионор».
