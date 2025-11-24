Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Происшествия
728
сегодня, 15:28
10
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Следственный комитет считает Светлану Поцелуйко виновной в пренебрежении служебными обязанностями, из-за чего упавшими сухими деревьями был убит пенсионер, травмированы пожилые супруги и 10-летняя девочка. Примечательно, что этим летом Светлану Поцелуйко осудили к двум годам условно по этой же статье Уголовного кодекса — за халатность при отлове бездомных собак.
Речь идет о происшествиях осени 2023-2024 годов.
8 октября 2023 года на улице Вермишева сухой тополь упал на 10-летнюю девочку. Ее здоровью был причинен легкий вред.
13 ноября 2023 года в 9-м микрорайоне мертвая береза свалилась на 71-летнего мужчину. На следующий день он умер от полученных травм в больнице.
3 мая 2024 года во дворе на улице 8 Марта гнилой клен упал на 71-летнего мужчину и его 65-летнюю жену. Они получили травмы средней тяжести.
… Уголовное дело в нескольких томах высоток в полметра судья Наталья Просветова едва занесла в зал заседаний.
Разложив тома в три стопки, судья предоставила слово обвинителю Наталье Абросимовой. В течение часа было зачитано обвинительное заключение, 99% которого составило перечисление законов и должностных инструкций, которые нарушила подсудимая. Сторона обвинения считает, что именно халатность бывшего начальника отдела технического надзора УГС привела к тому, что аварийные деревья, на которые в ведомство жаловались горожане и руководители управляющих компаний, вовремя не были осмотрены комиссионно. Трагические последствия не заставили себя долго ждать.
Светлана Поцелуйко сказала, что обвинение ей понятно, но своей вины не признала. Она отказалась дать пояснения по существу и попросила ее не фотографировать.
Первой слово хотели дать той самой девочке, на которую на улице Вермишева упал сухой тополь. Однако гособвинитель и судья сочли, что она может быть допрошена только в присутствии социального работника, которого почему-то забыли вызвать на заседание. Примечательно, что в этом случае по жалобам жителей улицы Вермишева, УК «Парус» и депутата областного Совета комиссия мэрии выезжала на актирование сухостоя, определила под снос 130 аварийных деревьев, но то самое, которое упало на школьницу, не заметила. В итоге 8 октября тополь упал на ребенка, причинив девочке закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтеки правой руке и скол трех зубов. Следственный комитет и прокуратуры решили, что эти травмы находятся в прямой причинно-следственной связи с халатностью подсудимой.
Вторым допросили Андрея Ефимова, сына скончавшегося от полученных травм 71-летнего Игоря Ефимова. На него мертвая береза, на которую было несколько жалоб в УГС, упала у дома №37 по улице Бескрайней. Пенсионер получил тяжелые травмы: переломы ног, тупые травмы таза, разрывы внутренних органов, ушибы и на второй день умер от их последствий в больнице.
Андрей Ефимов рассказал, что его отец был инвалидом I группы по зрению, но ежедневно выходил прогуляться по одному и тому же маршруту — до ближайшей «Пятерочки» и обратно, в свой дом на улице Авиационной. 13 ноября он, как обычно, вышел из квартиры, а через некоторое время с его телефона жене инвалида позвонила незнакомая женщина и сказала, что владельцу телефона стало плохо у 37-го дома на Бескрайней. Андрей с матерью тут же пошли по указанному адресу. Они обнаружили лежащего на асфальте у упавшей березы отца в состоянии шока с неестественно вывернутой ногой. Когда его забрала «скорая», он кричал от боли.
— Исковых требований у меня нет, — ответил на вопрос адвоката подсудимой Андрей Ефимов. — Нам отказали материальную помощь в связи со смертью отца, установили за счет УГС памятник и ограду.
Последними опросили Татьяну Селиванову и Николая Литвинова. На них гнилой клен упал через минуту после того, как они припарковали свой «Фольксваген Пассат» у подъезда дома № 20/4 на улице 8 Марта.
— Конечно, я хорошо запомнила этот день, 3 мая прошлого года. Мы с мужем съездили на рынок, купили продукты, цветы и рассаду. К своему дому подъехали буквально на пару минут, чтобы занести домой часть покупок и сразу ехать на дачу. Я вышла из машины и услышала треск. Увидела, как на меня падает дерево. Я попыталась убежать, но оно ударило меня по спине. Я упала, — рассказала Татьяна Селиванова.
В больнице она провела месяц. У нее диагностировали тупую травму грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника.
Николай Литвинов описал произошедшее более ярко. Он рассказал, что поставил «Фолькваген» к подъезду, откуда только-только отъехали соседи с двумя детьми:
— Я подошел к багажнику и услышал треск падающего дерева. Оно упало на машину. Дерево было толстое, сантиметров 80 в диаметре, и высокое — с пятиэтажку. Как оно меня не раздавило, я не знаю. Наверное, потому, что упало на сук. Он воткнулся в нескольких сантиметрах от головы в крышу машины. Я выбрался из-под дерева, стал звать жену. Она не отзывалось. Татьяну я нашел в нескольких метрах под деревом. Наверное, у меня случился нервный срыв, я не мог попасть по кнопкам телефона, чтобы вызвать «скорую». Ее вызвали соседи. Когда повез в больницу жену, обратил внимание на ногу. У меня колено раздулось от гематомы как шар. Лечил я его месяц. И тогда же я потерял половину слуха на левое ухо. Мне в областной больнице сказали, что из-за нервного срыва.
Подгнивший клен, поросший по стволу грибками, на который полтора года жители дома жаловались в УГС и свою «управляшку», промял крышу машины, согнул все стойки, разбил лобовое и заднее стекла. Литвинов сказал, что УГС не предложил семье никакой компенсации ни за полученный вред здоровью, ни за поврежденную машину. Оценщики установили механические повреждения у «Фольксвагену» на 952 тысячи рублей. Пенсионер недавно подал иск к УГС суд с требованием возместить расходы на ремонт машины.
0
0
0
2
0
Комментарии (10)