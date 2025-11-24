Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
На Соколе созрел горох
Общество
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
Происшествия
728
сегодня, 15:28
10

Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»

Следственный комитет считает Светлану Поцелуйко виновной в пренебрежении служебными обязанностями, из-за чего упавшими сухими деревьями был убит пенсионер, травмированы пожилые супруги и 10-летняя девочка. Примечательно, что этим летом Светлану Поцелуйко осудили к двум годам условно по этой же статье Уголовного кодекса — за халатность при отлове бездомных собак.

Говорят, что снаряд не попадает в одну и ту же воронку дважды. Но в случае с ведущим инженером управления главного смотрителя липецкой мэрии Светланой Поцелуйко эта аксиома не сработала. Летом суд признал ее виновной в халатности, которая привела к гибели 11-летнего мальчика: он убегал от стаи бродячих собак и попал под мусоровоз. Светлану Поцелуйко тогда приговорили к двум годам условно по части второй 293-й статье УК РФ. А сегодня в Советском районном суде начался процесс по той же второй части 293-й статьи. На этот раз Светлана Поцелуйко обвиняется в халатности, которая привела к гибели 71-летнего мужчины, причинению вреда здоровью 10-летней девочки и пожилой пары из-за упавших на них сухих деревьев.

Речь идет о происшествиях осени 2023-2024 годов.

8 октября 2023 года на улице Вермишева сухой тополь упал на 10-летнюю девочку. Ее здоровью был причинен легкий вред.


13 ноября 2023 года в 9-м микрорайоне мертвая береза свалилась на 71-летнего мужчину. На следующий день он умер от полученных травм в больнице.


3 мая 2024 года во дворе на улице 8 Марта гнилой клен упал на 71-летнего мужчину и его 65-летнюю жену. Они получили травмы средней тяжести.


… Уголовное дело в нескольких томах высоток в полметра судья Наталья Просветова едва занесла в зал заседаний.

26bee77d-e626-4c3f-b810-8d3a06fb0861.jpg+2025-11-24-15.16.25+niz.jpg

Разложив тома в три стопки, судья предоставила слово обвинителю Наталье Абросимовой. В течение часа было зачитано обвинительное заключение, 99% которого составило перечисление законов и должностных инструкций, которые нарушила подсудимая. Сторона обвинения считает, что именно халатность бывшего начальника отдела технического надзора УГС привела к тому, что аварийные деревья, на которые в ведомство жаловались горожане и руководители управляющих компаний, вовремя не были осмотрены комиссионно. Трагические последствия не заставили себя долго ждать.

68bd987d-71d5-4b1c-9c4c-4b6ba0eec64c.jpg+2025-11-24-15.11.34+niz.jpg

Светлана Поцелуйко сказала, что обвинение ей понятно, но своей вины не признала. Она отказалась дать пояснения по существу и попросила ее не фотографировать.

Первой слово хотели дать той самой девочке, на которую на улице Вермишева упал сухой тополь. Однако гособвинитель и судья сочли, что она может быть допрошена только в присутствии социального работника, которого почему-то забыли вызвать на заседание. Примечательно, что в этом случае по жалобам жителей улицы Вермишева, УК «Парус» и депутата областного Совета комиссия мэрии выезжала на актирование сухостоя, определила под снос 130 аварийных деревьев, но то самое, которое упало на школьницу, не заметила. В итоге 8 октября тополь упал на ребенка, причинив девочке закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтеки правой руке и скол трех зубов. Следственный комитет и прокуратуры решили, что эти травмы находятся в прямой причинно-следственной связи с халатностью подсудимой.

Вторым допросили Андрея Ефимова, сына скончавшегося от полученных травм 71-летнего Игоря Ефимова. На него мертвая береза, на которую было несколько жалоб в УГС, упала у дома №37 по улице Бескрайней. Пенсионер получил тяжелые травмы: переломы ног, тупые травмы таза, разрывы внутренних органов, ушибы и на второй день умер от их последствий в больнице.


Андрей Ефимов рассказал, что его отец был инвалидом I группы по зрению, но ежедневно выходил прогуляться по одному и тому же маршруту — до ближайшей «Пятерочки» и обратно, в свой дом на улице Авиационной. 13 ноября он, как обычно, вышел из квартиры, а через некоторое время с его телефона жене инвалида позвонила незнакомая женщина и сказала, что владельцу телефона стало плохо у 37-го дома на Бескрайней. Андрей с матерью тут же пошли по указанному адресу. Они обнаружили лежащего на асфальте у упавшей березы отца в состоянии шока с неестественно вывернутой ногой. Когда его забрала «скорая», он кричал от боли.

— Исковых требований у меня нет, — ответил на вопрос адвоката подсудимой Андрей Ефимов. — Нам отказали материальную помощь в связи со смертью отца, установили за счет УГС памятник и ограду.

Последними опросили Татьяну Селиванову и Николая Литвинова. На них гнилой клен упал через минуту после того, как они припарковали свой «Фольксваген Пассат» у подъезда дома № 20/4 на улице 8 Марта.

— Конечно, я хорошо запомнила этот день, 3 мая прошлого года. Мы с мужем съездили на рынок, купили продукты, цветы и рассаду. К своему дому подъехали буквально на пару минут, чтобы занести домой часть покупок и сразу ехать на дачу. Я вышла из машины и услышала треск. Увидела, как на меня падает дерево. Я попыталась убежать, но оно ударило меня по спине. Я упала, — рассказала Татьяна Селиванова.


В больнице она провела месяц. У нее диагностировали тупую травму грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника.

Николай Литвинов описал произошедшее более ярко. Он рассказал, что поставил «Фолькваген» к подъезду, откуда только-только отъехали соседи с двумя детьми:

— Я подошел к багажнику и услышал треск падающего дерева. Оно упало на машину. Дерево было толстое, сантиметров 80 в диаметре, и высокое — с пятиэтажку. Как оно меня не раздавило, я не знаю. Наверное, потому, что упало на сук. Он воткнулся в нескольких сантиметрах от головы в крышу машины. Я выбрался из-под дерева, стал звать жену. Она не отзывалось. Татьяну я нашел в нескольких метрах под деревом. Наверное, у меня случился нервный срыв, я не мог попасть по кнопкам телефона, чтобы вызвать «скорую». Ее вызвали соседи. Когда повез в больницу жену, обратил внимание на ногу. У меня колено раздулось от гематомы как шар. Лечил я его месяц. И тогда же я потерял половину слуха на левое ухо. Мне в областной больнице сказали, что из-за нервного срыва.

Подгнивший клен, поросший по стволу грибками, на который полтора года жители дома жаловались в УГС и свою «управляшку», промял крышу машины, согнул все стойки, разбил лобовое и заднее стекла. Литвинов сказал, что УГС не предложил семье никакой компенсации ни за полученный вред здоровью, ни за поврежденную машину. Оценщики установили механические повреждения у «Фольксвагену» на 952 тысячи рублей. Пенсионер недавно подал иск к УГС суд с требованием возместить расходы на ремонт машины.
Комментарии (10)

Выходит ,
17 минут назад
после комисия она должна лично проверять деревья к сносу ! Но тогда для чего комиссия ?
КОМДИВ
22 минуты назад
Если бы как на Западе суды удовлетворяли многомилионные иски---контора сама бы дала пенделя такому инженеру
В
31 минуту назад
Ну и работëнка у него.
21-й макарон
40 минут назад
Дожили. Чтобы удалить корявое больное дерево нужна КОМИССИЯ! Забюрократились слишком. Нужно после первого обращения в управляшку - сразу реагировать и спиливать опасные деревья.
Нет
47 минут назад
контроля за исполнителями...
...
50 минут назад
Если она занимает такую должность, она должна выполнять свои обязанности. Ведь от этого зависит жизнь людей. Комиссия мэрии не заметила сухое дерево, которое упало на ул.Вермишева на девочку. А надо бы замечать ....не только себя и свой карман!!! Нужно отвечать за свои поступки и ненадлежащее выполнение своих обязанностей даже в отношении контроля за исполнителями, которого нет.
житель города
57 минут назад
нашли крайнюю
скиф
38 минут назад
Почему крайнюю. Или она думала что ведущий инженер только бумажки отписывает да зарплату , не * , получает?!
Изя Рабинович
24 минуты назад
Почему крайнюю. Или она думала что ведущий инженер только бумажки отписывает да зарплату , не * , получает?! Часто бывает не всё так просто. Иногда все старания сделать свою работу хорошо натыкаются на указы сверху сделать как надо - на что-то закрыть глаза, где-то сэкономить, что-то подписать, улучшить показатели, регулярно в ущерб своей выполнять чужую работу.
Марфа
сегодня, 15:57
Нашли крайнюю
