Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»

Следственный комитет считает Светлану Поцелуйко виновной в пренебрежении служебными обязанностями, из-за чего упавшими сухими деревьями был убит пенсионер, травмированы пожилые супруги и 10-летняя девочка. Примечательно, что этим летом Светлану Поцелуйко осудили к двум годам условно по этой же статье Уголовного кодекса — за халатность при отлове бездомных собак.