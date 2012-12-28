Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом

Роды пошли стремительно. У женщины родилась девочка в рубашке.

Накануне поздно вечером в Липецке прямо в машине скорой помощи родилась девочка. Как рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, в 21:30 на подстанцию в Лебедяни поступил вызов: у женщины — третьи роды, срок беременности — 40 недель, начались схватки.‎‎Бригада «скорой» забрала женщину и повезла в областной перинатальный центр. Но прямо в пути женщина начала рожать: в 22:40 в машине скорой помощи появилась на свет девочка в амниотическом мешке («в рубашке»).Мать и новорождённая доставлены Липецкий областной перинатальный центр. Они здоровы.