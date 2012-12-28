41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Роды пошли стремительно. У женщины родилась девочка в рубашке.
Бригада «скорой» забрала женщину и повезла в областной перинатальный центр. Но прямо в пути женщина начала рожать: в 22:40 в машине скорой помощи появилась на свет девочка в амниотическом мешке («в рубашке»).
Мать и новорождённая доставлены Липецкий областной перинатальный центр. Они здоровы.
