Здоровье
706
сегодня, 09:50
3

В Липецк пришёл грипп

Первый случай гриппа в этом сезоне выявлен у 17-летней девушки.

Первый в этом сезоне случай гриппа выявлен в Липецке: 17-летняя девушка заразилась вирусом типа А. 

«7 ноября с высокой температурой, головной болью и слабостью девушка обратилась в приемное отделение областной инфекционной больницы. Ее госпитализировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. По словам юной липчанки, она за пределы города не выезжала», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Липчанам напоминают: грипп А — это самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Его симптомы обычно проявляются остро и внезапно. Высокая температура (выше 38,5), сильная головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах.

По состоянию на 1 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 365,6 тысячи человек (33% населения), в том числе более 128 тысяч детей и более 236 тысяч взрослых. За счет работодателей и личные средства граждан привито 13 448 человек.
грипп
ОРВИ
коронавирус
0
1
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
lugov
24 минуты назад
Грипп не триппер, нечего паниковать
Ответить
Кирилл
43 минуты назад
голова сегодня разбитая мож грипп наступает, мож корона.
Ответить
Ипполит
сегодня, 10:06
Ого грипп, отродясь такого не было...
Ответить
