В Липецк пришёл грипп

Первый случай гриппа в этом сезоне выявлен у 17-летней девушки.

Первый в этом сезоне случай гриппа выявлен в Липецке: 17-летняя девушка заразилась вирусом типа А.«7 ноября с высокой температурой, головной болью и слабостью девушка обратилась в приемное отделение областной инфекционной больницы. Ее госпитализировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. По словам юной липчанки, она за пределы города не выезжала», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Липчанам напоминают: грипп А — это самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Его симптомы обычно проявляются остро и внезапно. Высокая температура (выше 38,5), сильная головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах.По состоянию на 1 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 365,6 тысячи человек (33% населения), в том числе более 128 тысяч детей и более 236 тысяч взрослых. За счет работодателей и личные средства граждан привито 13 448 человек.