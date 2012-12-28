Спорт
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»

Ему было всего 58 лет.

Минувшей ночью в Волгоградской области скончался в прошлом культовый защитник «Металлурга» Валерий Жабко. Причина смерти спортсмена на 59-м году жизни не сообщается.

Жабко – один из ведущих игроков самого сильного состава «Металлурга» в истории чемпионатов России, собранного менеджером Юрием Шишловым. В 1996 году эта команда триумфально вышла в первую лигу, забив по ходу сезона более 100 голов, а в 1997 году добилась наивысшего результата в истории – 2-го места в первом дивизионе при том, что единственный раз в высшую лигу (ныне РПЛ) выходила лишь одна команда.

Жабко выходил на фланге обороны и считался чуть ли не непроходимым защитником. Один из вратарей той поря как-то сказал, что выходить на поле без Жабко всё равно, что играть без одно ноги. Валерий не всегда отличался примерным поведением, но на поле был глыбой. «Бывало Валера сорвется, Третьяков (главный тренер, прим.) начинает возмущаться, но Жабко потом отыграет так, что вопросов к нему нет», – вспоминал страстный болельщик и один из кураторов команды бывший первый заместитель губернатора Валерий Бородин.

В те времена на футболе в Липецке был биток. На фото - первый гол "Металлурга" в самом успешном сезоне-1997. Ворота "Лады" из Димитровграда поражает Владимир Кулик

Жабко выступал за «Металлург» в 1996-98 гг., а затем вернулся в 2001-02 гг. и вновь помог «сталеварам» подняться в первую лигу. Выступал у нас при культовых тренерах Валерии Третьякова, Владимире Федотове (который позже возглавлял московский «Спартак»), Анатолии Давыдове. Сыграл за «Металлург» 159 матчей в чемпионате, забил 6 голов, плюс 6 игр и 1 мяч в Кубке России – один из самых красивых в истории клуба: в Туле «Арсеналу-2» прямым ударом в «девятку» чуть ли не с 45 метров.

«А ещё никто в «Металлурге» дальше него не бросал ауты. Его вбрасывания руками вблизи штрафной соперника были сродни подачам с угловых», – отметил в своих аккаунтах ФК «Металлург», который выразил соболезнования по поводу смерти спортсмена.
Футбол
утрата
Валерий Жабко
Комментарии (4)

Гость
19 минут назад
Спорт убивает,а вот физкультура та да.
Сергей
29 минут назад
Никто , не доживает до пенсии.
Константин
41 минуту назад
Спорт вреден, полезна лишь физкультура. А человека жаль, рано ушёл.
