В Липецкой области ни облаков, ни осадков и до +28

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять гребень азорского антициклона, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 18-19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура вохдуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28.В Липецке малооблачно, без осадков. Ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза.