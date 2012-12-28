Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»

Сегодня Грязинский городской суд выбрал им меру пресечения.

Вчера в управляющую компанию ОЭЗ «Липецк» нагрянули силовики и провели выемку документов и системных блоков компьютеров по уголовному делу о мошенничестве с федеральными средствами, выделенными для развития третьей промплощадки экономзоны на территории бывшего Липецкого тракторного завода.По данным GOROD48, речь идет о гендиректоре зоны Александре Базаеве, техническом директоре Наталье Кобляковой, директоре по правовым вопросам Ольге Андроповой и гендиректоре ООО «Ин Тех» (учредители компании ОЭЗ «Липецк» и АО «Корпорация развития Липецкой области») Антоне Болгове, в 2021-2024 годах возглавлявшем областное управления строительства и архитектуры.Сегодня вечером Грязинский городской суд выбрал задержанным меры пресечения: домашний арест и подписку о невыезде.GOROD48 в течение дня пытался связаться с некоторыми задержанными, но их телефоны молчали.Информацию о следственных действиях в ОЭЗ «Липецк» прокомментировало правительство Липецкой области.«Правительству Липецкой области известно о возбуждении правоохранительными органами уголовного дела в отношении ряда сотрудников ОЭЗ ППТ «Липецк» и ее дочерней компании. Согласно имеющейся информации, особая экономическая зона «Липецк» по данному делу проходит в статусе потерпевшей стороны.На текущий момент в адрес правительства Липецкой области каких-либо обращений, процессуальных документов или запросов от органов не поступало. Оценка обстоятельств дела и квалификация действий его участников относятся к исключительной компетенции следственных органов и суда», — говорится в сообщении правительства.Как добавили в правительстве, офис ОЭЗ «Липецк», а также предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны, продолжают работу в штатном режиме. Обязательства перед резидентами и инвесторами исполняются в полном объеме, нарушений в работе и во взаимоотношениях с инвесторами не зафиксировано.