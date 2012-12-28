Все новости
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
В Липецке и шести районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
В Липецкой области до +8
Погода в Липецке
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников
Общество
Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией
Общество
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Происшествия
1258
сегодня, 21:30
3

Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»

Сегодня Грязинский городской суд выбрал им меру пресечения.

Вчера в управляющую компанию ОЭЗ «Липецк» нагрянули силовики и провели выемку документов и системных блоков компьютеров по уголовному делу о мошенничестве с федеральными средствами, выделенными для развития третьей промплощадки экономзоны на территории бывшего Липецкого тракторного завода.

По данным GOROD48, речь идет о гендиректоре зоны Александре Базаеве, техническом директоре Наталье Кобляковой, директоре по правовым вопросам Ольге Андроповой и гендиректоре ООО «Ин Тех» (учредители компании ОЭЗ «Липецк» и АО «Корпорация развития Липецкой области») Антоне Болгове, в 2021-2024 годах возглавлявшем областное управления строительства и архитектуры.

Сегодня вечером Грязинский городской суд выбрал задержанным меры пресечения: домашний арест и подписку о невыезде.

GOROD48 в течение дня пытался связаться с некоторыми задержанными, но их телефоны молчали.

Информацию о следственных действиях в ОЭЗ «Липецк» прокомментировало правительство Липецкой области.

«Правительству Липецкой области известно о возбуждении правоохранительными органами уголовного дела в отношении ряда сотрудников ОЭЗ ППТ «Липецк» и ее дочерней компании. Согласно имеющейся информации, особая экономическая зона «Липецк» по данному делу проходит в статусе потерпевшей стороны.

На текущий момент в адрес правительства Липецкой области каких-либо обращений, процессуальных документов или запросов от органов не поступало. Оценка обстоятельств дела и квалификация действий его участников относятся к исключительной компетенции следственных органов и суда», — говорится в сообщении правительства.

Как добавили в правительстве, офис ОЭЗ «Липецк», а также предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны, продолжают работу в штатном режиме. Обязательства перед резидентами и инвесторами исполняются в полном объеме, нарушений в работе и во взаимоотношениях с инвесторами не зафиксировано.
ОЭЗ «Липецк»
2
3
2
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Глядишь
14 минут назад
Скоро и до головы доберутся !
Ответить
Иваныч
27 минут назад
Сегодня писали за кражу кролика 5 лет дают, а здесь все намного серьезнее , интересно какое же наказание будет. Надеюсь реальные сроки , а не домашний арест и подписка о невыезде. Ещё бы о конфискации не забыли бы.
Ответить
Даа
27 минут назад
во дела
Ответить
