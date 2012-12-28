Все новости
Общество
1118
сегодня, 15:29

В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА

Об этом сообщил в ходе сегодняшней прямой линии губернатор Игорь Артамонов.

Сегодня во время ответов на вопросы жителей области губернатор Игорь Артамонов сообщил о первом созданном в регионе отряде для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА.

— Мы учитываем возможность прилета по таким объектам. К счастью, нам не так достается, как другим регионам, но мы внимательно изучаем их опыт противодействия, опыт реагирования на такие угрозы. Нам нужны резервисты, активные мобильные группы. Мы активно взаимодействуем в Министерством обороны, с главами районных администраций при формировании таких отрядов, которые будут защищать объекты критической инфраструктуры. Первый такой отряд из 17 обученных резервистов уже создан. Ждем разрешение на его работу от Министерства обороны, — рассказал губернатор.

Председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Леонид Гусев продолжил тему. Он спросил о возможностях защиты малых населенных пунктов от воздушных атак. Кто этим будет заниматься?

Из ответа губернатора следовало, что даже крупный бизнес также не спешит тратиться на такие вещи. «Мы сами себя защищаем. Знаете, как говорится «Никто кроме нас»? Это все находится в зоне нашей ответственности. Приходится решать и такие задачи. Для нас это приоритет».

Ответил губернатор и на вопрос о том, почему в регионе отключают мобильную связь при угрозах атак БПЛА и потом вовремя, при отмене желтого уровня угрозы, не включают ее снова?

— Во-первых, эта кнопка не у нас, не в регионе. Во-вторых, кнопку эту включают при угрозе налета беспилотников для противодействия их наведению на какие-то цели. Это, конечно, причиняет липчанам неудобства, но, наверное, это меньшее зло, чем если бы сюда что-то прилетало, — сказал Игорь Артамонов.
БПЛА
воздушная тревога
7
0
0
2
2

