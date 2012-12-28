Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
На Соколе созрел горох
Растение зацвело в октябре, а в ноябре — дало стручки.
Вызревший куст гороха зацвел в октябре.
— Повторное цветение растений считается явлением редким, но не уникальным. На осеннее цветение оказывает влияние даже не один фактор, а их совокупность. Конечно это перепады температур и влажности, засуха, сменяющаяся обилием осадков и наоборот, холодная или теплая предыдущая зима. Оказывает влияние и почва, на которой растет та или иная культура. Влияет и неправильное внесение удобрений. А бывают и мутации! Факторов очень много, но ничего удивительного в повторном цветении разных культур нет, — считает липецкий биолог Сергей Глазинов.
