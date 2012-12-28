Растение зацвело в октябре, а в ноябре — дало стручки.

На Соколе созрел горох. Видео с вызревшими стручками поделилась местная жительница в соцсетях. Причем если на одном кустике гороха — стручки, то соседний — продолжает цвести.— Повторное цветение растений считается явлением редким, но не уникальным. На осеннее цветение оказывает влияние даже не один фактор, а их совокупность. Конечно это перепады температур и влажности, засуха, сменяющаяся обилием осадков и наоборот, холодная или теплая предыдущая зима. Оказывает влияние и почва, на которой растет та или иная культура. Влияет и неправильное внесение удобрений. А бывают и мутации! Факторов очень много, но ничего удивительного в повторном цветении разных культур нет, — считает липецкий биолог Сергей Глазинов.