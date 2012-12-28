Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Председатель департамента ЖКХ мэрии: в Липецке нет домов без отопления
Но Владимиру Ярикову поверили не все депутаты городского Совета.
Депутат Олег Косолапов спросил, все ли хорошо с отоплением в городе? Яриков ответил, что оно подано во все дома.
— Я вас расстрою. В моем округе есть дома и даже группы домов, в которых температура теплоносителя ниже нормативной. Это не голословное заявление, это выводы самих сотрудников «РИР-Энерго», которые делают контрольные замеры по просьбам управляющих компаний, — сказал Олег Косолапов.
В ответ председатель департамента ЖКХ пригласил депутата стать членом рабочей группы по отоплению, созданной при мэрии. Напомним, что тот же совет глава Липецка Роман Ченцов дал депутатам на предыдущей сессии горсовета.
Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров спросил, изменилась ли в лучшую сторону ситуация с 10 управляющими компаниями, не имевшими на прошлой неделе паспортов готовности к зиме? Что собирается делать мэрия, ведь зима через неделю? Яриков ответил, что все осталось как есть. Но тут же добавил, что есть ли такие паспорта у «управляшек» или нет — не значит ровным счетом ничего. Паспорта УК не получили потому, что не приглашали на процесс промывки общедомовых теплосетей энергетиков, а их подпись обязательна для получения документа. Но председатель департамента ЖКХ почему-то уверен, что УК промыли общедомовые системы, хотя неделю назад подчеркивал, что паспорта готовности не получили худшие городские «управляшки».
Депутат Вера Урываева еще раз обратила внимание профильного департамента администрации Липецка на два проблемных дома в ее округе, а спикер горсовета Евгения Фрай поблагодарила Владимира Ярикова и вице-мэра Павла Кузнецова за глубокую погруженность в проблемы городской коммуналки.
