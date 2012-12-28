На 16 улицах и в одном садоводчестве отключат электричество

6 мая плановые работы на своих сетях будут проводить энергетики.





С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 61, 92, 94 по улице Депутатской, № 61 по проспекту Победы, № 1 по улице Агрономической, №№ 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 по Боевому проезду, №№ 1, 6, 8, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21, 25, 26, 27 по улице Опытной, № 1 по Трубному проезду, №№ 6, 8, 10, 12, 14 по улице М. Расковой, №№ 23, 25, 27, 29, 30 по улице Прокатной, №№ 18, 22, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 1, 3 по улице Талалихина, №№ 3, 3а, 4, 4б, 4в на площади Мира, №№ 1, 2, 2а по Осеннему проезду, № 3 по улице Фурсова, № 533 в садоводчестве «Березка», обесточат улицы Виктора Музыки, Зои Космодемьянской, Инженерную.6 мая из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения с 10:00 до окончания работ возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей микрорайонов: 1-12, 19, «Взлетный», «Звездный», Опытной станции, центра города и Карьера.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.