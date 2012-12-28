В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки

Также приговор выслушал бывший сотрудник миграционной службы.

Вынесен приговор по делу членов группы, занимавшейся легализацией мигрантов. Как установили следствие и суд, группу создали в 2017 году двое жителей Липецка. Они привлекли пять женщин, согласившихся за деньги заключать фиктивные браки, и таким образом пятеро иностранцев получили разрешения на временное проживание в России. Дополнительно участники группы помогли одному из них сначала оформить вид на жительство, а затем — в 2021 году — и получить гражданство РФ.«Остальные иностранцы не успели достичь этой цели, поскольку противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и УМВД России по Липецкой области при взаимодействии со следователями регионального следственного управления», — сообщает областное управление Следкома, который вел это дело.Кроме того, следствие установило, что по инициативе участников группы бывший сотрудник миграционной службы в мае 2022 года незаконно оформил миграционный учет двух граждан стран Центральной Азии.Суд приговорил лидера группы к четырем годам общего режима и штрафу в 450 тысяч рублей, его знакомая получила три года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Остальные участники группы приговорены к двум годам условного срока. Бывшему сотруднику миграционной службы назначено два года лишения свободы условно.