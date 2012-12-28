Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Происшествия
17 минут назад
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Также приговор выслушал бывший сотрудник миграционной службы.
«Остальные иностранцы не успели достичь этой цели, поскольку противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и УМВД России по Липецкой области при взаимодействии со следователями регионального следственного управления», — сообщает областное управление Следкома, который вел это дело.
Кроме того, следствие установило, что по инициативе участников группы бывший сотрудник миграционной службы в мае 2022 года незаконно оформил миграционный учет двух граждан стран Центральной Азии.
Суд приговорил лидера группы к четырем годам общего режима и штрафу в 450 тысяч рублей, его знакомая получила три года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Остальные участники группы приговорены к двум годам условного срока. Бывшему сотруднику миграционной службы назначено два года лишения свободы условно.
