сегодня, 09:49
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
О новом месте работы Анна Маркова сообщила в своем Telegram-канале. Обязанности министра исполняет ее заместитель Лилия Самошина.
«Мне поступило предложение от ректора Российского университета медицины войти в команду нашего липецкого филиала (…). Для меня это не просто новое место работы. Это продолжение большого пути, который мы проходим вместе с врачами, медсёстрами, фельдшерами, всеми, кто каждый день делает систему здравоохранения сильнее. (…) Я не прощаюсь. Я продолжаю ту же миссию — помогать людям. Теперь через образование, через подготовку будущих врачей, которые будут лечить и беречь нас с вами. Спасибо всем, кто верил, помогал, поддерживал. У липецкой медицины большое будущее. И я счастлива знать, что буду помогать этому будущему расти», — написала Анна Маркова.
Обязанности регионального министра здравоохранения сейчас исполняет заместитель Анны Марковой Лилия Самошина, сообщили GOROD48 в региональном минздраве. Лилии Самошиной 38 лет, она закончила Воронежскую медакадемию. До назначения в министерство Лилия Самошина работала главным врачом ГУЗ «Добринской ЦРБ».
По данным GOROD48 отставка Анны Марковой ожидалась еще на прошлой неделе. На какой должности она будет работать липецком медвузе, пока не ясно. Ректор липецкого филиала «Российского университета медицины» Александр Зубков в разговоре с GOROD48 уверял, что не планирует покидать пост и уезжать из Липецка.
Анна Маркова возглавляла областную систему здравоохранения с декабря 2023 года. За это время в регионе сданы центры первичного онкообследования, открыт липецкий медвуз, построена новая поликлиника в микрорайоне «Елецкий», капитально отремонтированы несколько крупных поликлиник в Липецке и райцентрах области, велась работа по организации в областной больнице кардиоцентра, в больницы и поликлиники пришли десятки новых врачей.
В тоже время министерство здравоохранения часто попадало в новостные ленты. С апреля прошлого года в Липецке ведется ремонт поликлиники № 1, хотя ее должны были сдать еще 31 августа 2024 года. Затянулся ремонт больницы в поселке Лев Толстой, в результате чего протекла крыша здания. Следком начал проверку по поводу возможного закрытия больницы в Хмелинце Задонского района. А льготники несколько раз жаловались на отсутствие лекарств.
Фото: Telegram-канал Анны Марковой
