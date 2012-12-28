Все новости
Общество
1695
сегодня, 09:49
38

Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз

О новом месте работы Анна Маркова сообщила в своем Telegram-канале. Обязанности министра исполняет ее заместитель Лилия Самошина.

Руководитель областного министерства здравоохранения Анна Маркова перешла на работу в липецкий филиал РосУниМеда. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мне поступило предложение от ректора Российского университета медицины войти в команду нашего липецкого филиала (…). Для меня это не просто новое место работы. Это продолжение большого пути, который мы проходим вместе с врачами, медсёстрами, фельдшерами, всеми, кто каждый день делает систему здравоохранения сильнее. (…) Я не прощаюсь. Я продолжаю ту же миссию — помогать людям. Теперь через образование, через подготовку будущих врачей, которые будут лечить и беречь нас с вами. Спасибо всем, кто верил, помогал, поддерживал. У липецкой медицины большое будущее. И я счастлива знать, что буду помогать этому будущему расти», — написала Анна Маркова.

Обязанности регионального министра здравоохранения сейчас исполняет заместитель Анны Марковой Лилия Самошина, сообщили GOROD48 в региональном минздраве. Лилии Самошиной 38 лет, она закончила Воронежскую медакадемию. До назначения в министерство Лилия Самошина работала главным врачом ГУЗ «Добринской ЦРБ».

По данным GOROD48 отставка Анны Марковой ожидалась еще на прошлой неделе. На какой должности она будет работать липецком медвузе, пока не ясно. Ректор липецкого филиала «Российского университета медицины» Александр Зубков в разговоре с GOROD48 уверял, что не планирует покидать пост и уезжать из Липецка.

Анна Маркова возглавляла областную систему здравоохранения с декабря 2023 года. За это время в регионе сданы центры первичного онкообследования, открыт липецкий медвуз, построена новая поликлиника в микрорайоне «Елецкий», капитально отремонтированы несколько крупных поликлиник в Липецке и райцентрах области, велась работа по организации в областной больнице кардиоцентра, в больницы и поликлиники пришли десятки новых врачей.

В тоже время министерство здравоохранения часто попадало в новостные ленты. С апреля прошлого года в Липецке ведется ремонт поликлиники № 1, хотя ее должны были сдать еще 31 августа 2024 года. Затянулся ремонт больницы в поселке Лев Толстой, в результате чего протекла крыша здания. Следком начал проверку по поводу возможного закрытия больницы в Хмелинце Задонского района. А льготники несколько раз жаловались на отсутствие лекарств.

Фото: Telegram-канал Анны Марковой
кадры
1
1
1
2
10

Комментарии (38)

Комментарии (38)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Почему
9 минут назад
В детской поликлинике на тракторном уже три месяца нет вакцины пентаксим ДЛЯ ПЕРВОЙ ВАКЦИНАЦИИ?
Ответить
Позор
12 минут назад
Медицине в липецке!!! В детской чурсина до сих про в отпуске. Ребёнку полгода, были6у неё на приёме единожды. Выписку с роддома даже не читала, все назначения, что неонатологи написали - пропустила и забыла.
Ответить
Во как
14 минут назад
Не долго получилось
Ответить
ЛС
15 минут назад
Для больных онкологией опять нет лекарств. И когда будут неизвестно. Что делать,госпожа Самошина? Куда обращаться? Наверно сразу Голикову поставить в известность,о том,что в Липецке нечем лечить онкобольных или сразу в ритуальные услуги.
Ответить
Васёк
16 минут назад
А ещё следком начал проверку по факту необеспечения детей- инвалидов лекарственными средствами.
Ответить
Кривчане
17 минут назад
Зачем Аня ты туда вообще полезла? Возвращайся к своим корням. В Кривецкий мед. пункт или к родителям в Кривецкую школу там ты будешь нужней.
Ответить
17 минут назад
Что и следовало ожидать.
Ответить
Леший
19 минут назад
" В молодости, у врача, мне приходилось каждый раз раздеваться, а теперь достаточно показать язык". Ф. Раневская
Ответить
Тётя Мотя
21 минуту назад
Если женщины рожают в пути до перинатального центра это хороший или плохой показатель работы министра здравоохранения? А если бы маме или малышу была необходима более серьёзная поддержка и помощь и не дай Бог что то нехорошее случилось кто бы отвечал за это?Ну понятно дело те кто везли.А проблема то совсем другая.
Ответить
Зато - 2
23 минуты назад
Зато теперь наконец подсчитает, сколько студентов обучается в Липецком меде. А то директор А. Зубков говорит, что сейчас на первом курсе учатся 80 человек, а Маркова утверждает, что под полтораста человек. Загадка века
Ответить

