Сотрудник автомастерской взял с клиента 64 800 рублей на запчасти и уволился

Возбуждено дело о мошенничестве.

Отдел полиции №7 возбудил в отношении 45-летнего работника автомастерской уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, он взял у 57-летнего клиента 64 800 рублей на запчасти для автомобиля по закупочным ценам и пропал.«К оговоренному сроку обещанные запчасти работник не доставил, а потом уволился из автомастерской и перестал выходить на связь», — сообщает УМВД России по Липецкой области.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.