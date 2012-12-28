Все новости
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
На Соколе созрел горох
Общество
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
К концу года в Липецке снесут еще 100 деревьев
Общество
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
Хотели 33 миллиона, а получили 14: в Липецке собрали вдвое меньше туристического налога
Общество
Председатель департамента ЖКХ мэрии: в Липецке нет домов без отопления
Общество
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
Происшествия
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Происшествия
Доступа к каким сайтам вам не хватает при отключении интернета?
Говорит Липецк
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Общество
502
сегодня, 13:05
10

Хотели 33 миллиона, а получили 14: в Липецке собрали вдвое меньше туристического налога

Сегодня на сессии горсовета председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова рассказала о последних, по ее словам, поправках муниципального бюджета этого года.

Доходы городского бюджета увеличились в целом на 522,7 млн рублей. Рост произошел, в основном, за счет налога на доходы физических лиц, который, в связи с ростом фонда оплаты труда на некоторых предприятиях дал дополнительные 321,2 млн рублей. В бюджет также дополнительно поступили 2,3 млн рублей от платных парковок, 10,2 миллиона — от сдачи в аренду муниципального имущества и 8 миллионов — от приватизации. Остальная сумма дополнительных доходов — поступления из вышестоящих бюджетов. Кстати, доход от введенного в прошлом году туристического налога (1% от стоимости проживания в гостиничных номерах) оказался меньше прогнозного почти в два раза: при его введении мэрия надеялась получить доход в 33 млн рублей, но теперь эта цифра сокращена на 17,9 млн.

62n30j4l3k1w6ve3japbq0t7nh1gr04y.webp

Полученные субвенции и субсидии мэрия предложила направить на реконструкцию котельной «Пансионат», строительство котельной на Соколе и реконструкцию теплотрасс на улице Пожарского и в поселке Матырский (126,5 млн рублей), на содержание автомобильных дорог общего пользования (100 млн рублей), на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов (35,8 млн рублей), на повышение оплаты труда работникам отдельных бюджетных организаций (18,8 млн рублей) и на создание контейнерных площадок и приобретение баков (1,9 млн рублей).

За счет дополнительных собственных доходов мэрия добавит 65 млн рублей на единовременные муниципальные выплаты контрактникам-участникам СВО, 32 миллиона — на субсидию МУП «Липецктеплосеть», 30 миллионов — на оплату допработ подрядчику, обновляющему мемориал на площади Героев, 25 миллионов — на оплату услуг наемной уборочной техники этой зимой, 11,4 миллиона — на оплату электроэнергии, потраченной на уличное освещение города, еще 12,6 миллиона — на оплату коммунальных услуг учреждениям образования и культуры, 10 миллионов — на выплату выкупной стоимости собственникам помещений расселенных аварийных домов. Резервный фонд мэрии увеличат на 5 млн рублей для компенсации затрат горожан на восстановление автотранспорта, поврежденного в результате атак БПЛА.

В то же время администрация предложила сократить расходы бюджета на питание учеников 5-11 классов на 16,1 млн рублей и на 13,1 миллиона — расходы на выплаты семьям опекунов, приемным семьям и семьям усыновителей. Татьяна Григорова объяснила, что это — сэкономленные средства. Питание для школьников готовят под фактическое количество учеников, которых из-за болезней и иных причин почти всегда меньше от общего числа, а социальные выплаты назначаются в заявительном порядке.

Депутаты Татьяне Григоровой не задали ни одного вопроса.

Спикер городского Совета Евгения Фрай спросила, планируется ли еще внесение изменений в бюджет города в текущем году? Татьяна Григорова сказала, что нет.

— На последнюю сессию внесем только технические изменения в бюджет. Будем оптимизировать те остатки, которые есть, — добавила председатель департамента финансов.

В результате вносимых изменений дефицит бюджета снизился на 187,7 млн рублей и составил 3,2 млрд рублей. Это стало возможным за счет роста доходов и отказа от части заимствований. В итоге по доходам муниципальный бюджет на этот год составил 24 млрд рублей, по расходам — 27,2 миллиарда.
бюджет
Липецкий горсовет
0
3
0
0
3

Комментарии (10)

Петрович
8 минут назад
дополнительно поступили 2,3 млн рублей от платных парковок т,е геморроя создали на 10 мл, определение льготников, получение разрешений, создание сайтов и тд., а в итоге цена 4х качелей в комсомольском парке
Ответить
8 минут назад
В городе есть что показать туристам?
Ответить
Екатерина
17 минут назад
"В то же время администрация предложила сократить расходы бюджета на питание учеников 5-11 классов" - при этом еще собирают с родителей денег на питания учеников. Когда была своя столовая в школах, было на много удобнее.
Ответить
Валера
25 минут назад
Если уменьшились сборы от налога , что надо сделать? Правильно - поднять его !
Ответить
Надо
28 минут назад
развивать экологический туризм. Липецк входит в десятку самых грязных городов России. Тур на Коксохим, Аглофабрику надо развивать.
Ответить
Хапуга
45 минут назад
Ни в 1 стране мира нет туристического налога для своих граждан на приезд в другую область или штат
Ответить
Архитектор Мендисабаль
48 минут назад
Чтобы приезжали туристы,должна быть какая то фишка в городе,например в Париже есть диснейленд,и башня.Может в Липецке построить башню?
Ответить
однако
52 минуты назад
археологические раскопки мало кого кого привлекают
Ответить
Александр
сегодня, 13:16
Интересно, как Григорова предлагает спрогнозировать, сколько сегодня, фактически, будет в школах учеников, чтобы завезти необходимое количество обедов? А каких туристов ждал Липецк? На раскопанные улица люди могут и дома посмотреть.
Ответить
33коровы,
сегодня, 13:14
33коровы, 33коровы не одного быка, 33коровы, 33коровы
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
