Хотели 33 миллиона, а получили 14: в Липецке собрали вдвое меньше туристического налога

Сегодня на сессии горсовета председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова рассказала о последних, по ее словам, поправках муниципального бюджета этого года.

Доходы городского бюджета увеличились в целом на 522,7 млн рублей. Рост произошел, в основном, за счет налога на доходы физических лиц, который, в связи с ростом фонда оплаты труда на некоторых предприятиях дал дополнительные 321,2 млн рублей. В бюджет также дополнительно поступили 2,3 млн рублей от платных парковок, 10,2 миллиона — от сдачи в аренду муниципального имущества и 8 миллионов — от приватизации. Остальная сумма дополнительных доходов — поступления из вышестоящих бюджетов. Кстати, доход от введенного в прошлом году туристического налога (1% от стоимости проживания в гостиничных номерах) оказался меньше прогнозного почти в два раза: при его введении мэрия надеялась получить доход в 33 млн рублей, но теперь эта цифра сокращена на 17,9 млн.Полученные субвенции и субсидии мэрия предложила направить на реконструкцию котельной «Пансионат», строительство котельной на Соколе и реконструкцию теплотрасс на улице Пожарского и в поселке Матырский (126,5 млн рублей), на содержание автомобильных дорог общего пользования (100 млн рублей), на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов (35,8 млн рублей), на повышение оплаты труда работникам отдельных бюджетных организаций (18,8 млн рублей) и на создание контейнерных площадок и приобретение баков (1,9 млн рублей).За счет дополнительных собственных доходов мэрия добавит 65 млн рублей на единовременные муниципальные выплаты контрактникам-участникам СВО, 32 миллиона — на субсидию МУП «Липецктеплосеть», 30 миллионов — на оплату допработ подрядчику, обновляющему мемориал на площади Героев, 25 миллионов — на оплату услуг наемной уборочной техники этой зимой, 11,4 миллиона — на оплату электроэнергии, потраченной на уличное освещение города, еще 12,6 миллиона — на оплату коммунальных услуг учреждениям образования и культуры, 10 миллионов — на выплату выкупной стоимости собственникам помещений расселенных аварийных домов. Резервный фонд мэрии увеличат на 5 млн рублей для компенсации затрат горожан на восстановление автотранспорта, поврежденного в результате атак БПЛА.В то же время администрация предложила сократить расходы бюджета на питание учеников 5-11 классов на 16,1 млн рублей и на 13,1 миллиона — расходы на выплаты семьям опекунов, приемным семьям и семьям усыновителей. Татьяна Григорова объяснила, что это — сэкономленные средства. Питание для школьников готовят под фактическое количество учеников, которых из-за болезней и иных причин почти всегда меньше от общего числа, а социальные выплаты назначаются в заявительном порядке.Депутаты Татьяне Григоровой не задали ни одного вопроса.Спикер городского Совета Евгения Фрай спросила, планируется ли еще внесение изменений в бюджет города в текущем году? Татьяна Григорова сказала, что нет.— На последнюю сессию внесем только технические изменения в бюджет. Будем оптимизировать те остатки, которые есть, — добавила председатель департамента финансов.В результате вносимых изменений дефицит бюджета снизился на 187,7 млн рублей и составил 3,2 млрд рублей. Это стало возможным за счет роста доходов и отказа от части заимствований. В итоге по доходам муниципальный бюджет на этот год составил 24 млрд рублей, по расходам — 27,2 миллиарда.