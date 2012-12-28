Все новости
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке дорожают мандарины
Общество
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Спорт
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Общество
Общество
770
сегодня, 09:39
6

Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье

Стартовая цена 8,6 гектаров земли с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства — 602 млн рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион живописный имущественный комплекс в Подмосковье.

8086555.jpg

Участок площадью в 8,6 гектара с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства находится берегу реки Клязьма в районе деревни Пирогово, Один недострой — нежилое здание площадью 21,5 кв. метра, второй — нежилое здание площадью 354 кв. метра. Правительство области рекламирует этот участок, как привлекательный для реализации коммерческого, социального или туристического проекта. Торги состоятся 15 декабря. Начальная цена лота — 602 341 200 рублей. Шаг аукциона — 30,1 млн рублей.

46585869.jpg

Это — не первый объект недвижимости за пределами региона, который продает правительство Липецкой области. Весной 2022 года управление имущественных и земельных отношений Липецкой области продавало четыре объекта в Москве: два нежилых помещения и два машино-места в ЖК «Галина» в районе Коньково. Тогда бюджет области получил от продажи 57 млн рублей.
торги
недвижимость
Комментарии (6)

Липчанин
15 минут назад
А что очень удобно, выйти из квартиры в жк Галина, спустится в паркинг , выбрать на какой машине сегодня поеду в загородную резиденцию о народе думать)
дилетант
24 минуты назад
в каких еще областях\странах есть недвижимость правительства липецкой области ?
САИ
16 минут назад
Осмелюсь предположить, что на море точно есть, а потом говорят ,что на трубы денег нет!?
САИ
41 минуту назад
Это, что делает правительство Липецкой области в подмосковии!?
Там планировали
57 минут назад
отдыхать работяги из липецкого обкома
сегодня, 09:47
По кого создавался туристический или коммерческий проект?
