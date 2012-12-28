Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье

Стартовая цена 8,6 гектаров земли с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства — 602 млн рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион живописный имущественный комплекс в Подмосковье.Участок площадью в 8,6 гектара с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства находится берегу реки Клязьма в районе деревни Пирогово, Один недострой — нежилое здание площадью 21,5 кв. метра, второй — нежилое здание площадью 354 кв. метра. Правительство области рекламирует этот участок, как привлекательный для реализации коммерческого, социального или туристического проекта. Торги состоятся 15 декабря. Начальная цена лота — 602 341 200 рублей. Шаг аукциона — 30,1 млн рублей.Это — не первый объект недвижимости за пределами региона, который продает правительство Липецкой области. Весной 2022 года управление имущественных и земельных отношений Липецкой области продавало четыре объекта в Москве: два нежилых помещения и два машино-места в ЖК «Галина» в районе Коньково. Тогда бюджет области получил от продажи 57 млн рублей.