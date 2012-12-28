Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
770
сегодня, 09:39
6
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Стартовая цена 8,6 гектаров земли с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства — 602 млн рублей.
Участок площадью в 8,6 гектара с нежилыми постройками и двумя объектами незавершённого строительства находится берегу реки Клязьма в районе деревни Пирогово, Один недострой — нежилое здание площадью 21,5 кв. метра, второй — нежилое здание площадью 354 кв. метра. Правительство области рекламирует этот участок, как привлекательный для реализации коммерческого, социального или туристического проекта. Торги состоятся 15 декабря. Начальная цена лота — 602 341 200 рублей. Шаг аукциона — 30,1 млн рублей.
Это — не первый объект недвижимости за пределами региона, который продает правительство Липецкой области. Весной 2022 года управление имущественных и земельных отношений Липецкой области продавало четыре объекта в Москве: два нежилых помещения и два машино-места в ЖК «Галина» в районе Коньково. Тогда бюджет области получил от продажи 57 млн рублей.
0
1
2
0
3
Комментарии (6)