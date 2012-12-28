Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Читать все
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня
Общество
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Общество
Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
Две женщины попали под машины в Липецке
Происшествия
Читать все
Происшествия
238
14 минут назад

Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин

Дмитрий Тяжелых сдал в аренду телефонный номер участникам теракта.

Южный окружной военный суд вынес приговор восьмерым обвиняемым в подготовке взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Все восемь человек приговорены к пожизненным срокам. Они признаны виновными в теракте, повлекшем гибель людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК). Двоих из восьми суд также счел виновными в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК).

Среди осужденный — житель Липецка Дмитрий Тяжелых, сдававший в аренду SIM-карты. Как установило следствие, одна из таких карт использовалась при осуществлении теракта.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. При взрыве погибли пять человек, включая водителя грузовика, в котором находилась замаскированная рулонами полиэтилена взрывчатка.
Крымский мост
взрыв
суд
пожизненное
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить