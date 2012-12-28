Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин

Дмитрий Тяжелых сдал в аренду телефонный номер участникам теракта.

Южный окружной военный суд вынес приговор восьмерым обвиняемым в подготовке взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.Все восемь человек приговорены к пожизненным срокам. Они признаны виновными в теракте, повлекшем гибель людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК). Двоих из восьми суд также счел виновными в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК).Среди осужденный — житель Липецка Дмитрий Тяжелых, сдававший в аренду SIM-карты. Как установило следствие, одна из таких карт использовалась при осуществлении теракта.Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. При взрыве погибли пять человек, включая водителя грузовика, в котором находилась замаскированная рулонами полиэтилена взрывчатка.