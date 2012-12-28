Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Количество жалоб на ЖКХ уменьшилось по сравнению с прошлым годом вдвое.
— Надо понимать, что работа с обращениями жителей проходит не раз в год, а ежедневно. Мы видим тенденции. Видим цикличность жалоб. Начинается отопительный сезон — жалуются на холод в квартирах. Потом получают первые платежки — интересуются начислениями. Справедливо, нет? Летом много обращений по подаче воды.
Губернатор отметил, что проблем в ЖКХ еще много, но он уже видит уменьшение жалоб на работу ресурсных и управляющих компаний, видит позитивный тренд. «Надеюсь, что мы постепенно выстраиваем успешную работу в этой сфере».
Игорю Артамонову задали вопрос об отоплении. «Батареи были горячими две недели, а счет пришел за месяц. Что делать?» Глава региона сказал, что жителям многоквартирных домов нужно решить, как оплачивать коммуналку: по счетчикам или по нормативу? Если по нормативу — то энергетики начислят платеж за целый месяц. В любом случае, это дело выбора потребителя. «Чудес тут нет».
Была жалоба на холод в квартирах дома, который обслуживает УК «Перспектива». Губернатор сказал, что перенаправит это обращение в Госжилинспекцию. И добавил, что избавиться от недобросовестной УК можно лишь путем выбора иной, добросовестной компании. «Есть рейтинг УК, есть народная молва. Пока идет работа над изменением федерального законодательства, в котором предусмотрены ряд общеобязательных требований к УК по количеству специалистов и техники, нужно исходить из того законодательства, которое есть».
Вопрос о текущей в подвал дома по проспекту Мира, 38 воде из водопроводной трубы губернатор переадресовал в компанию «РВК-Липецк» с просьбой разобраться в ситуации. «Скоро начнутся морозы, и эта вода будет превращаться в лед».
Говоря в целом о коммунальных сетях Липецка, Игорь Артамонов отметил, что они изношены на 80%, и энергетики тратят на ремонты большие средства. Но чтобы привести все сети в порядок, нужны, по мнению губернатора, 100 миллиардов рублей — сумма, сопоставимая с годовым бюджетом области. Но ресурсные компании стараются. Поэтому весь Липецк — в раскопках. Однако замена старых коммуникаций большими темпами позволяет избегать повторений крупных аварий, подобных той, которая в январе 2024 года оставила на сутки центр города без отопления и горячей воды. Это положительный факт. Но плохо, что энергетики не успевают вовремя восстанавливать благоустройство на местах своих работ.
Глава региона упомянул об одной такой раскопке — на улице Московской, той, в которую 20 октября упал патрульный автомобиль «Росгвардии». Игорь Артамонов сообщил, что «РИР-Энерго» дало слово закончить свои работы по перекладке сетей к концу года.
— Закопайте, приведите раскопки в порядок! — обратился губернатор к представителям РСО, присутствующим на «прямой линии».
В ТОП-3 обращений липчан помимо медицины и ЖКХ традиционно входят дороги. В этом году в регионе с помощью средств федерального центра обновили 390 километров дорог и капитально отремонтировали восемь мостов.
— Вопросы дорог — вечная тема. Но у нас есть радостное событие. В этом году мы во второй раз получили премию «Золотой каток» — она вручается наиболее успешным регионам. Для нас это уже вторая такая награда за последние пять лет, что подтверждает нашу системную и эффективную работу по развитию дорожной сети. В этом году мы направили на ремонт и реконструкцию областных дорог 5,5 миллиарда рублей. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» у нас в работе 240 километров региональных трасс.
Губернатор ответил на вопрос о том, когда окончится ремонт моста на Плехановском спуске в Липецке. Он сказал, подрядчик должен сдать его к концу года.
фото: пресс-служба правительства Липецкой области
