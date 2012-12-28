Все новости
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Бензин снова дешевел в Липецкой области
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Культура
Циклон с северной Атлантики принесет в Липецкую область дожди и тепло
Погода в Липецке
Нашла в купюроприемнике 15 тысяч и тут же внесла их на свой счет
Происшествия
Общество
245
34 минуты назад
3

10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме

Департаменту ЖКХ не известно, промыли ли они системы отопления в домах на самом деле или придумали такие истории для отчетности.

Прошло больше 40 дней с начала отопительного сезона в Липецке, а 10 управляющих компаний до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме! Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета сообщил председатель департамента ЖКХ мэрии Владимир Яриков.

Случилось это потому, что в 2025 году для УК ужесточили условия получения паспортов готовности к зиме, добавив к существующим обязательный документ о промывке внутридомовых систем отопления, подписанный представителями «РИР-Энерго» и МУП «Липецктеплосеть». Но 10 УК представили профильному департаменту мэрии документы с подписями лишь своих сотрудников. Причем это были худшие «управляшки», те, на которые больше всего жалоб горожан. И теперь департаменту ЖКХ не понятно, потратились ли УК на промывку систем отопления в домах или придумали их для отчетности. Этими УК займется Госжилинспекция.

Почти ежегодно в департаменте ЖКХ мэрии меняются председатели, но их отчеты всегда одни и те же, как будто написанные под копирку. А может, это и на самом деле так: в какой-то шаблон просто вставляют новые данные: по количеству километров обновленных сетей, квадратных метров отремонтированной кровли, замененных вентилей и задвижек, числу остекленных окон и замазанных межпанельных швов.

Представители ресурсных организаций после отчета Ярикова сделали то же самое, заявив о готовности к зиме котельных, подстанций и сетей.

Но так ли это, если, по словам депутата Артема Голощапова, из ливневок на улице Кривенкова давно валит пар? Это значит, что ливневую канализацию заполняет кипяток из утечек на теплосетях, а она технологически не рассчитана на прием горячей воды.

— Я вижу плохую тенденцию. По данным Алексей Бунеева (руководителя липецкого филиала «РИР-Энерго»), в этом году при гидравлических испытаниях выявлена тысяча порывов на сетях, больше на 24%, чем годом ранее. Сделаны ли в этой связи какие-то выводы? — спросил первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.

Алексей Бунеев сообщил, что обновление сетей не успевает за их старением. И привел пример, как пришлось поменять 70 метров сети — порванную трубу резали снова и снова, чтобы сварщику было найти, за что зацепиться при замене сгнившего участка. Поэтому «РИР-Энерго» тратит на ремонты больше времени, чем предполагалось, поскольку нельзя допустить падения людей в раскопки с кипятком. Филиалу не хватает рабочих рук. Спасибо тульской штаб-квартире компании, которая позволила поднять среднюю зарплату для тех, кто работает на земле, иначе кадровая ситуация была бы хуже, чем сейчас.

a58d3d0d-7081-4d23-a7e5-3b3c6e2b6ffe.jpg

Борис Понаморев в сворю очередь тоже рассказал историю — о половине дома на Гагарина, 104. В ней больше месяца жила в холодных квартирах из-за спора «РИР-Энерго» и УК, кто в этом виноват. «Пока все спорили — люди мерзли. Этот факт, конечно, возмутителен!»

Депутаты Игорь Подзоров, Вера Урываева, Михаил Русаков, Екатерина Пинаева приводили другие примеры нерасторопности УК и «РИР-Энерго» на примере своих избирательных округов. Энергетикам доставалось за холод в квартирах и за раскрытые раскопки: ремонты закончились еще летом, а ямы так и остались, не загороженные и не освещенные. А где-то, как на находящейся в логу улице Володарского, продолжает течь из порванного трубопровода вода. «Первый мороз — и оттуда будет не выбраться по крутому склону!»

Говоря о своей организации, Алексей Бунеев сказал, что «РИР-Энерго» главное дать людям тепло и горячую воду после порывов на сетях. А с благоустройством мест раскопок можно и повременить:

— В 2023 году мы потратили на благоустройство мест своих работ 13 миллионов рублей, в прошлом году — 44 миллиона, а этом — уже 77 миллионов. Мы уже вынужденно превратились в организацию, которая укладывает асфальт.

Вице-спикер горсовета Игорь Позоров обратил внимание на системную проблему: на одни и те же многоэтажки, которые всякий раз в начале отопительного сезона страдают от недотопов. Почему бы не собрать всю такую информацию в ЕДС и превентивно, на старте нового отопительного сезона, заниматься в первую очередь ими? Идею поддержала председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева, приведя в пример 7 домов на улице Папина, жители которых в октябре-ноябре мерзнут из-за перебоев с отоплением. Пинаева даже обвинила чиновников и бизнес от ЖКХ в передаче депутатам недостоверной информации и отписок, а ведь они, депутаты, последняя инстанция в конфликтах горожан и власти.

— Вы каждый год говорите нам о количестве задвижек и вентилей, которые вы поменяли, но никогда не говорите, какова потребность в таких заменах? — поинтересовалась Екатерина Пинаева.

Ей ответил «РВК-Липецк» Олег Бесполденов, заявивший, что потребность в запорной арматуре кратно превышает количество поставленных новых вентилей и задвижек. «Нынешнее состояние запорной арматуры таково, что при порывах на сетях мы вынуждены отключать потребителей целыми улицами». И перевел разговор на нехватку средств для ремонтов из-за низких тарифов для населения.
ЖКХ
авария на сетях
отключение
Комментарии (3)

Иван
10 минут назад
Никакого нормального порядка в водо и теплоснабжении, обслуживании УК не будет пока они в частных руках. Первочередная цель у всех этих организций нажива, а не забота о жителях.
Задолбали
20 минут назад
Каждый год целая куча депутатов и начальников обсуждают этот вопрос , а все сводится к одному - население мало платит. Давайте мы за счет населения и бюджета подлатаем свои коммуникации , и будем дальше "стричь купоны".
Управляшка
31 минуту назад
деньги собирашка, работ не выполняшка
