«Вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу»

Игорь Артамонов проинспектировал капремонты двух липецких школ.

Сегодня губернатор Игорь Артамонов фактически открыл в Липецке 4-ю школу на улице Парковой, пережившую затяжной капремонт. Можно сказать, что это старейшее образовательное учреждение города перестроили заново — настолько масштабной и драматичной была эта эпопея.Контракт на капремонт почти столетней школы компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова взяла без падения цены за 244,3 млн рублей — она оказалась единственной, которая рискнула взяться за такую работу. Однако вскоре после начала ремонта его стоимость начала расти как на дрожжах. Более того, строители сдали объект на четыре месяца позже ранее заявленного срока. И тому были причины.Строителям пришлось выполнить множество не предусмотренных проектом ремонта, который делала курская компания, работ. Например, усилить бутовый фундамент по периметру всего здания, отлить новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, так как представляли собой смесь из шлакоблоков и красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Некоторые сгнившие стены школы пришлось строить заново. Строители усилили все несущие колонны, оконные и дверные проемы, полностью заменили крышу. Смонтировали с нуля системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и связи. У школы появился вентилируемый фасад.— Школу успели осмотреть? — спросил губернатор у собравшейся стайки детворы.— Конечно. И мы все единообразно восхищены увиденным! — ошарашил своим ответом Игоря Артамонова самый бойкий мальчишка.— Вы помните, какой эта школа была до ремонта? — спросил Артамонов временно исполняющую полномочия мэра Липецка Светлану Бедрову.— Прекрасно помню. Сейчас я вижу совершенно иную картину.Первым делом Игорь Артамонов остановился у памятной доски, посвященной выпускнице школы Лидии Смык. Долгие десятилетия никто не знал о подвиге липчанки, ушедшей на фронт сразу же после окончания медицинского института. Молодого врача забросили с десантом в партизанский отряд в Чехословакию, который провел 66 боевых операций, уничтожив около 800 врагов и пустив под откос 15 эшелонов. Однако мартовской ночью 1945-го немцы окружили лес, где находился отряд, который и погиб в неравном бою.Лидию Смык посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. А в 1991 году решением Липецкого горсовета 4-й школе было присвоено имя ее выпускницы.Кстати, в числе выпускников школы — два Героя Советского Союза, пять кавалеров орденов Красной Звезды и Мужества, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Дагестане и Северной Осетии.— Молодцы, что чтите память своих учеников, — отметил Игорь Артамонов.Губернатора восхитили высоченные потолки, широченные окна и цветовая гамма пастельных тонов, использованная в декоре помещений. Оказалось, что в 1931 году школу и построили с высокими потолками, но во время очередного ремонта зашили коридоры и классы подвесными конструкциями.Игорь Артамонов поднялся по новой лестнице в большой актовый зал. На стене площадки между лестничными маршами увидел и оценил художественное панно, в котором был обыгран год строительства школы — 1931-й.— У нас с питанием детей произошли большие изменения. По просьбе учеников и их родителей мы сделали большую столовую, обновили всю технику, — сказала директор школы Елена Власова.Столовая блестит настенным кафелем и нержавейкой, из которой изготовлены варочная плита, холодильник и иное оборудование. Помимо традиционных столиков здесь есть барные стойки, которые будут пользоваться спросом у старшеклассников. Губернатор улыбнулся, увидев большие настенные часы с надписью «Время вкусных переменок». До ремонта сюда привозили готовую пищу. С возобновлением занятий на следующей неделе все завтраки и обеды будут готовить на месте.Зашли в кабинет начальных классов. Здесь Игоря Артамонова встретила недавний выпускник липецкого педагогического университета Екатерина Волошина. Ей не терпится учить детей в абсолютно новых условиях. Малышей ждет еще один сюрприз: специально для «началки» сделали небольшой спортивный зал (для учеников постарше есть другой, более просторный).В школе появился класс робототехники для внеурочных занятий. Детям можно будет как получить азы инженерии, так и позапускать беспилотники. Учить всему этому будет выпускница другого вуза, липецкого технического университета — Ангелина Гримайлова.Уже на выходе из фактически построенной заново школы ее ученики поблагодарили Игоря Артамонова и Светлану Бедрову «за такое смелое решение». «Благодаря этому ремонту у нас появились не только обновлённые оборудованные кабинеты. У нас теперь есть много свободного места, много воздуха, что даст ребятам гораздо лучшие возможности, чем раньше, учиться, творить, общаться», — сказали ребята.— Есть выражение «небо и земля». Это как раз про эту школу. Я очень рад, что нам удалось включить ее в график капитального ремонта, в котором ее изначально не было. Я несколько раз был в ней на этапе реконструкции, видел разруху, источенные насекомыми деревянные стены, дранку. Мы не предполагали, что всё настолько запущено. Поэтому обойтись косметическим ремонтом не удалось. Пришлось полностью менять не только двери, но и окна, стены, полы, потолки, крышу. Так что от старой школы тут не так много и осталось. Подрядчик оказался молодцом — строители не так часто слышат от меня добрые слова. Видно, что заказчик, руководство школы, исполнители работ — все подошли к этому проекту с любовью. Но эта школа превзошла по результату наши ожидания, — сказал губернатор.И тут же заметил, что обновление старой школы должно дать толчок развитию Новолипецка. Сейчас в школе учатся 717 ребят.Также Игорь Артамонов посетил ремонтируемую 51-ю школу. Первый ее корпус капитально отремонтирован в прошлом году. В этом году обновление пришло во второй корпус. Директор Татьяна Ленкова довольна происходящим, ведь таким образом за два года вся школа пройдет полный апгрейд:— Да, это создало некоторые неудобства для учеников и учителей, ведь в прошлом году все 1500 наших детей были вынуждены учиться в две полные смены в старом корпусе, а с осени прошлого года — в уже обновленном. Но результат, как говорится, стоит свеч. Радует и то, что наш подрядчик из Воронежа работает с опережением графика. Строители должны сдать объект к 1 сентября, но мы надеемся, что это случится в июне-июле.Слова директора подтвердил представитель ООО «Спецстрой» Александр Должанский. Он провел губернатора по корпусу типовой школы-колодца, по пути отвечая на очень въедливые вопросы.В здании заменены кровля, пожарная сигнализация и слаботочка. Третий этаж, как выяснилось, уже готов к сдаче. Как говорится, классы нужно только отмыть от пыли и расставить мебель. На втором этаже осталось просто прикрутить к новым трубам теплосети батареи, смонтировать умывальники и унитазы в санузлах. Все здесь новое. Чтобы не повредить циклеванные деревянные полы в обновленном актовом зале, их прикрыли целлофановой пленкой и картоном.На втором и первом этажах кипит работа: кто-то монтирует подвесные потолки, кто-то красит стены, кто-то ставит двери, кто-то укладывает на полы линолеум.Губернатору понравились темпы и качество работ. Выйдя на улицу, Артамонов спросил, каким будет фасад здания? Оказалось — старым, из-за вынужденной экономии средств. Но главе региона такой подход не понравился: на фоне утепленного вентилируемого фасада первого корпуса второй будет выглядеть убого. Тут же, на месте, губернатор со Светланой Бедровой и руководством подрядной компании решает, что фасад будет покрашен. А как только в бюджете появятся дополнительные средства, фасад спрячут за облицовочными панелями — смета на них уже есть.— В этом году в регионе будут капитально отремонтированы 42 объекта образования. В Липецке — 16 с учетом 4-й школы, где мы уже побывали. Кстати, у нас впервые такой большой фронт работ. И это здорово, ведь все это делается для детей, все это радует их родителей. Я вижу чудо преображения. А чудеса вызывают радость не только у детей и родителей, но и у губернатора. За всеми подрядчиками у нас осуществляется тщательный контроль. Под особым прицелом у нас новые для нас исполнители работ, как вот воронежская компания «Спецстрой». Кстати, эту школу воронежцы грозят сдать уже летом, раньше графика. Я посещаю уже не первую школу, которая в ремонте, и скажу, что вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу, — подытожил свои впечатления от увиденного Игорь Артамонов.