Общество
462
54 минуты назад
8
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Мэрия меняет одну нереальную городскую программу на другую, на этот раз со сроком исполнения в 2042 году.
Общий объем капитальных вложений в реновацию городской коммуналки обсчитан в 60,9 млрд рублей. Сумму сопоставимую с тремя годовыми бюджетами Липецка!
Самых больших расходов требует система водоотведения из-за необходимости строительства пятого аэротенка на городских очистных — 31,8 млрд рублей. Второй статьей расходов по программе-2042 является обновление системы теплоснабжения Липецка — 11,4 миллиарда. Третьей по затратности неожиданно стали инвестиции в развитие сети ливневой канализации — 10 миллиардов рублей (хотя еще в октябре мэрия та же Светлана Сурмий говорила о сумасшедших 9,5 миллиардах!). На реабилитацию городского водопровода требуются 4,9 млрд рублей, сетей электроснабжения — 1,1 миллиарда. Еще 1,1 миллиарда необходимы для обновления инфраструктуры сбора и утилизации бытового мусора.
В программе обозначены ее цели: обеспечение 100% доступности централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, снижение износа инженерных коммуникаций, повышение качества коммунальных услуг, полное исключение аварий на коммунальных сетях.
Последний тезис взбодрил депутатов, которые еще в октябре слышали заявления представителей ресурсоснабжающих организаций на то, что аварии были, есть и будут.
— Сейчас энергетики меняют сети на те средства, которые у них есть. А тут мы говорим о перспективе на 17 лет! Это все реально? — задался вопросом первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Отвечать на этот явно риторический вопрос взялся самый возрастной и опытный представитель РСО из пришедших в горсовет, директор липецкого филиала «РИР-Энерго» Алексей Бунеев. Он прикинул, что если 11 нужный компании миллиарда разделить на 16 лет, компании нужно осваивать по 700 миллионов рублей в год. Этого явно не достаточно. Следовательно, не обойтись без федерального бюджетного финансирования и без тарифных решений (предполагающих рост тарифов для населения, — Прим. GOROD48).
— Мы можем, конечно, вписать в такую программу (до 2042 года, — Прим. GOROD48) ту сумму, которую нам надо. Этот документ живой, — сказал Алексей Бунеев.
А бесхитростная Светлана Сурмий добавила: и не являющийся обязательным к исполнению.
Точку в рассуждении на тему «говорила-говорила ты, а сама себе не верила» поставила своими опять же риторическими вопросами председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева. Она сказала, что на исполнение всех программных мероприятий программы-2042 рассчитывать не приходится, что федерального финансирования на реабилитацию «коммуналки» в регионах нет, и, более того, у ресурсных компаний нет достаточного количества кадров, которые бы смогли при наличии вдруг невесть откуда взявшихся средств их освоить: «Энергетики не успевают сейчас даже дыры затыкать!».
Комментарии (9)