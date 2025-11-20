Все новости
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
Общество
462
54 минуты назад
8

Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей

Мэрия меняет одну нереальную городскую программу на другую, на этот раз со сроком исполнения в 2042 году.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий представила проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Липецка до 2042 года». Как выяснилось, прежняя такая же программа, рассчитанная до 2035 года, уже неактуальна.

Общий объем капитальных вложений в реновацию городской коммуналки обсчитан в 60,9 млрд рублей. Сумму сопоставимую с тремя годовыми бюджетами Липецка!

Самых больших расходов требует система водоотведения из-за необходимости строительства пятого аэротенка на городских очистных — 31,8 млрд рублей. Второй статьей расходов по программе-2042 является обновление системы теплоснабжения Липецка — 11,4 миллиарда. Третьей по затратности неожиданно стали инвестиции в развитие сети ливневой канализации — 10 миллиардов рублей (хотя еще в октябре мэрия та же Светлана Сурмий говорила о сумасшедших 9,5 миллиардах!). На реабилитацию городского водопровода требуются 4,9 млрд рублей, сетей электроснабжения — 1,1 миллиарда. Еще 1,1 миллиарда необходимы для обновления инфраструктуры сбора и утилизации бытового мусора.

38754321-050e-4af7-8e55-8758c87f753e.jpg+2025-11-20-14.20.04+niz.jpg

3c45b609-40e2-4b3a-a3bc-adc398f8cb05.jpg+2025-11-20-14.20.04+niz.jpg

В программе обозначены ее цели: обеспечение 100% доступности централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, снижение износа инженерных коммуникаций, повышение качества коммунальных услуг, полное исключение аварий на коммунальных сетях.

Последний тезис взбодрил депутатов, которые еще в октябре слышали заявления представителей ресурсоснабжающих организаций на то, что аварии были, есть и будут.

— Сейчас энергетики меняют сети на те средства, которые у них есть. А тут мы говорим о перспективе на 17 лет! Это все реально? — задался вопросом первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Отвечать на этот явно риторический вопрос взялся самый возрастной и опытный представитель РСО из пришедших в горсовет, директор липецкого филиала «РИР-Энерго» Алексей Бунеев. Он прикинул, что если 11 нужный компании миллиарда разделить на 16 лет, компании нужно осваивать по 700 миллионов рублей в год. Этого явно не достаточно. Следовательно, не обойтись без федерального бюджетного финансирования и без тарифных решений (предполагающих рост тарифов для населения, — Прим. GOROD48).

7f43208b-2a12-4670-9a5f-90b59ac2dc34.jpg+2025-11-20-14.20.04+niz.jpg

— Мы можем, конечно, вписать в такую программу (до 2042 года, — Прим. GOROD48) ту сумму, которую нам надо. Этот документ живой, — сказал Алексей Бунеев.

А бесхитростная Светлана Сурмий добавила: и не являющийся обязательным к исполнению.

Точку в рассуждении на тему «говорила-говорила ты, а сама себе не верила» поставила своими опять же риторическими вопросами председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева. Она сказала, что на исполнение всех программных мероприятий программы-2042 рассчитывать не приходится, что федерального финансирования на реабилитацию «коммуналки» в регионах нет, и, более того, у ресурсных компаний нет достаточного количества кадров, которые бы смогли при наличии вдруг невесть откуда взявшихся средств их освоить: «Энергетики не успевают сейчас даже дыры затыкать!».
ремонт сетей
отопление
водоснабжение
2
1
1
0
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
6 минут назад
Почему бесхитростная-то? Умная - предупредила недогоняющих.
Ответить
Аверьянов
11 минут назад
"Надо что то предпринять! Мож какой указ издать! чтобы это безобразие хошь немного обуздать!"
Ответить
Может
23 минуты назад
Дадите высказаться сселковскому депутату?
Ответить
Братья Грин
24 минуты назад
Скоро сказка сказывалась, да нескоро дело делалось. К тому времени либо ишак сдохнет либо падишах, а денежки тю-тю и опять виноватых нет.
Ответить
Никадим
27 минут назад
Одни разговоры с пилорамой им будет надо десять триллионов
Ответить
Кузя
38 минут назад
Мечтать не вредно, вредно не мечтать;)
Ответить
Михна
45 минут назад
Значит будут грабить.
Ответить
zzloyzz
46 минут назад
Надеюсь, этой суммы хватит для починки дома на Пришвина 19?
Ответить
