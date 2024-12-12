Сегодня в Липецке: лето нагрянуло внезапно, всё больше липчан меняют профессии – куда они уходят?
Нас ждут премьера поэтического спектакля, разговор о «солнце русской поэзии» и военные фильмы.
Лето в Липецке наступило мгновенно: практически за два дня. Сегодня днём уже от +23 до +25 градусов и без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- пр-д. Строителей, 4.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Муравьёва. В селе Ссёлки неудобства испытают обитатели улиц Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. А.Ладыгина;- ул. Бригадная, 19;
- ул. Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35;
- ул. Катукова, 5;
- ул. Московская,103;
- ул. Левобережная, 1, 1а, 1б;
- пр-кт 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а;
- пр-кт Мира, 2, 2а, 4, 4а, 5, 6;
- пл. Мира, 4, 4а, 5, 6;
- Петровский мост.
Наши выпуски не обходятся без ссылки на полезное приложение, которое часто может предупредить о заторах.
Премьера спектакля
В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) «Театр Под деревом» представит свою новую постановку «Между небом и Москвой» (12+).
Режиссер Театра под Деревом Иван Карпов
Трогательная, камерная кукольно-драматическая история о поэте из обычного дома на улице Москвы. История, которая не только знакомит зрителей с прекрасными стихами и прозой в сценическом воплощении, но и предлагает поразмыслить над тем, кому вообще сегодня нужна поэзия? Кто ей увлекается и для кого авторы её создают? Для читателя? Для себя? Или, может, для иных, каких-то высших, нам неведомых, целей?
Кто о чём, а мы о Пушкине
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) филолог Дариса Михайлова прочитает лекцию «200 лет идее Пушкин» (12+).
На лекции будут затронуты вопросы о том, императора Николая I — и почему это было важно тогда.
«Его я просто полюбил:Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами».
Мастер-классы
В Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67, стр. 1) продолжаются бесплатные мастер-классы (6+).
Фото vk.com/c_romanovo
Вплоть до 7 мая с 10:00 до 16:00 можно получить уроки народных промыслов, акция проводится в память о выдающемся Мастере и популяризаторе народных промыслов Викторе Маркине, которого уже три года нет с нами.
Военное кино
В 9:00 в библиотеке «Левобережной» (пр-т Мира, 5) в честь Дня Победы бесплатно покажут фильм о войне «Белый тигр». Россия, 2012. Режиссёр Карен Шахназаров (12+).
Показы военного кино с сегодняшнего дня начнутся во многих библиотеках города. В 13:00 в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) смотрите фильм «Судьба человека». CCCР, 1959. Режиссер. С. Бондарчук (12+).
Кадр из фильма
В 15:20 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) тоже покажут «Судьбу человека» (12+).
«Иван Васильевич меняет…»
С 2024 года почти каждый четвертый россиянин сменил профессию, утверждает SuperJob.
Самые активные «перебежчики» — молодежь до 35 лет (26—28%), при этом две трети сменивших профессию остались довольны, треть – пожалели.
По данным сервиса, квалифицированные рабочие чаще переходили на другие рабочие позиции, но заметная часть — в ИТР или водители. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, часто уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя — также в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ИТР. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
Скиллы, которые необходимо прокачать
Сервис hh.ru выяснил, какие навыки хотят развивать в себе липчане, в частности – для смены рода деятельности.
Выяснилось, что 27% хотели бы научиться работе со специализированным ПО (1С, AutoCAD, Photoshop, Figma, Revit, медицинские системы и т.п.). 24% были бы не против изучить системы программирования и работу с нейросетями. 16% интересует вождение транспортных средств. 15% не прочь повысить юридическую грамотность. 13% хочет изучить иностранные языки, 6% – получить навыки в области медицины и здоровья.
