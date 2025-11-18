Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Мэр Липецка предложил депутатам присоединиться к рабочей группе по запуску тепла
В горсовете говорили о катастрофическом износе коммунальных сетей и «футболе» между энергетиками и управляющими компаниями.
За исключением газовиков, у которых с из сетями все более-менее в порядке, у остальных ресурсоснабжающих организаций — большие проблемы. Впрочем, липчане видят ситуацию с недофинансированием обновления городской коммуналки своими глазами — вот уже как больше месяца начался отопительный сезон, а раскопок в Липецке, кажется, стало даже больше. Рассказ вице-мэра о инвестиционных программах энергетиков, в который не вошли данные этого года, лишь подтвердил эту картину.
Если говорить о сетях, которые уже отслужили свой нормативный срок, но продолжают работать, то у «РВК-Липецк» даже с учетом инвестиций по концессии таких по воде — 59,1%, по канализации — 68,7% (в зоне ответственности горводоканала в 2024 году зафиксировано 237 аварий со сроком ликвидации более суток). Износ сетей в МУП «Липецктеплосеть» составляет 70,7%, РИР-Энерго» — 67,2%. Электросети изношены в целом на 62,5% — по данным экспертно-аналитического управления горсовета, в 2024 году на сетях «Липецкэнерго» было зарегистрировано 535 аварий.
Вице-мэр попросила не путать термины «авария» и «порывы»: первое слово власти и энергетики официально употребляют тогда, когда без света, воды, тепла или электричества потребители провели больше суток.
во время отчета вице-мэра о состоянии коммунальных сетей по улице Советской мимо горсовета тек поток зловонной жижи, источником которого является, очевидно, колодец «РВК» — позже выяснилось, что дело обошлось лишь засором канализации, который устранил горводоканал
При всем при том у всех ресурсоснабжающих компаний есть свои многомиллионные инвестпрограммы. Очевидно, что расходы на модернизацию сетей не поспевают за их старением. Светлана Сурмий единственным выходом из ситуации видит увеличение бюджетных расходов на обновление основных фондов коммунальных предприятий. Если говорить о расходах муниципалитета, то в 2024 году за счет бюджета было завершено строительство водопроводных сетей в поселке Сырский Рудник (6 453 метров) и в селе Желтые Пески (3 606 метров). В микрорайоне «Елецкий» и жилом районе «ЛТЗ» построены новые сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по увеличению мощностей ТЭЦ-2. В районе Опытной станции ведется строительство ливневой канализации, которое планируют закончить до конца этого года. Начата разработка проекта для строительства нового аэротенка на городских очистных сооружениях. Проектной организации заказана разработка актуальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города до 2042 года.
Депутат Андрей Иголкин обратил внимание коллег и мэрии на странные графики, сопровождавшие отчет Светланы Сурмий. На них реальным показателям процессов в сфере ЖКХ явно не соответствовали столбцы диаграмм.
— Вы дали нам информацию всего за один год. А нам бы хотелось видеть картину за пять лет, например, чтобы понимать, куда мы движемся.
Депутат Дмитрий Погорелов обратил внимание на большое количество порывов на сетях МУП «Липецктеплосеть», обслуживающего Сырский Рудник и Сокол. Он отметил, что, по данным этого предприятия, летом во время гидравлических испытаний на семи километрах сетей было выявлено 178 порывов. «По одному — на каждые 25 метров!» Но почему в отчете мэрии нет такой статистики от «РИР-Энерго»?
— Избиратели жалуются мне на холод в квартирах. И мне хотелось бы знать, как энергетики выполняют 808-е постановление правительства о теплоснабжении от 2012 года, в котором указано, что ресурсные организации должны подавать потребителю, до входа в дом, теплоноситель соответствующих параметров по давлению и температуре? Как нам понять, в чем проблема? В действиях энергетиков или управляющих компаний, если в домах холодно?
На этот вопрос Дмитрию Погорелову никто не ответил.
Тему холода в квартирах продолжил вице-спикер Игорь Подзоров. Он рассказал о проверке дома №34 по улице Мичурина 5 ноября. Представитель «РИР-Энерго» констатировал факт нехватки давления и температуры теплоносителя на входе в дом. Сейчас — 18 ноября. Но в квартирах этого дома все так же холодно. Более того, температура теплоносителя упала еще на несколько градусов!
К сожалению, никто, ни мэрия, ни депутаты, не подняли самый главный вопрос, о котором уже как 10 лет говорил сначала общественник, а потом и заместитель руководителя Госжилинспекции Максим Пустовалов, теплотехник по образованию. О разрушении сначала энергетиками, а потом и «управляшками» системы теплоснабжения Липецка, в результате чего прежний график подачи теплоносителя температурой 150 градусов на выходе из котельных и 70 градусов на обратке со срезкой в разное время на уровне 120-130 градусов изменили до параметров 130-110/70-50 градусов. И с тех пор подача тепла в Липецке осуществляется в ручном режиме.
— Мы создали большую рабочую группу по запуску тепла в дома горожан с начала отопительного сезона. Мы готовы подключить к этой работе и вас, депутатов. Мы считаем недопустимым перекладывание ответственности за холод в домах с энергетиков на управляющие компании и наоборот, — сказал глава Липецка Роман Ченцов.
