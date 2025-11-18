Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
«Как нам попасть домой?»
Общество
Читать все
Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки
Общество
Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Происшествия
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Происшествия
Сильный ветер поднимется в Липецкой области
Погода в Липецке
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
Мэр Липецка предложил депутатам присоединиться к рабочей группе по запуску тепла
Общество
Читать все
Общество
110
9 минут назад

Мэр Липецка предложил депутатам присоединиться к рабочей группе по запуску тепла

В горсовете говорили о катастрофическом износе коммунальных сетей и «футболе» между энергетиками и управляющими компаниями.

Ключевым вопросом повестки дня сессии Липецкого городского Совета депутатов сегодня стал отчет вице-мэра Светланы Сурмий о реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципалитета.

d82453cc-b047-4201-8f12-574fcced482d.jpg+2025-11-18-12.36.34+niz (1).jpg

За исключением газовиков, у которых с из сетями все более-менее в порядке, у остальных ресурсоснабжающих организаций — большие проблемы. Впрочем, липчане видят ситуацию с недофинансированием обновления городской коммуналки своими глазами — вот уже как больше месяца начался отопительный сезон, а раскопок в Липецке, кажется, стало даже больше. Рассказ вице-мэра о инвестиционных программах энергетиков, в который не вошли данные этого года, лишь подтвердил эту картину.

Если говорить о сетях, которые уже отслужили свой нормативный срок, но продолжают работать, то у «РВК-Липецк» даже с учетом инвестиций по концессии таких по воде — 59,1%, по канализации — 68,7% (в зоне ответственности горводоканала в 2024 году зафиксировано 237 аварий со сроком ликвидации более суток). Износ сетей в МУП «Липецктеплосеть» составляет 70,7%, РИР-Энерго» — 67,2%. Электросети изношены в целом на 62,5% — по данным экспертно-аналитического управления горсовета, в 2024 году на сетях «Липецкэнерго» было зарегистрировано 535 аварий.

Вице-мэр попросила не путать термины «авария» и «порывы»: первое слово власти и энергетики официально употребляют тогда, когда без света, воды, тепла или электричества потребители провели больше суток.

0d0dbca5-1ab3-47e8-b33a-9837782b4660.jpg+2025-11-18-12.36.34+niz.jpg

68556dd9-6764-498f-80fd-dd75e37062a0.jpg+2025-11-18-12.36.34+niz.jpg

во время отчета вице-мэра о состоянии коммунальных сетей по улице Советской мимо горсовета тек поток зловонной жижи, источником которого является, очевидно, колодец «РВК» — позже выяснилось, что дело обошлось лишь засором канализации, который устранил горводоканал

При всем при том у всех ресурсоснабжающих компаний есть свои многомиллионные инвестпрограммы. Очевидно, что расходы на модернизацию сетей не поспевают за их старением. Светлана Сурмий единственным выходом из ситуации видит увеличение бюджетных расходов на обновление основных фондов коммунальных предприятий. Если говорить о расходах муниципалитета, то в 2024 году за счет бюджета было завершено строительство водопроводных сетей в поселке Сырский Рудник (6 453 метров) и в селе Желтые Пески (3 606 метров). В микрорайоне «Елецкий» и жилом районе «ЛТЗ» построены новые сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по увеличению мощностей ТЭЦ-2. В районе Опытной станции ведется строительство ливневой канализации, которое планируют закончить до конца этого года. Начата разработка проекта для строительства нового аэротенка на городских очистных сооружениях. Проектной организации заказана разработка актуальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города до 2042 года.

Депутат Андрей Иголкин обратил внимание коллег и мэрии на странные графики, сопровождавшие отчет Светланы Сурмий. На них реальным показателям процессов в сфере ЖКХ явно не соответствовали столбцы диаграмм.

39538e9d-0a36-4381-b49d-6eff82da1dd3.jpg+2025-11-18-12.36.34+niz.jpg

b28bde4a-e38c-4f65-8de7-057e8a109e67.jpg+2025-11-18-12.36.34+niz.jpg

153f9aee-3dbf-473c-9dee-698c94ba7aea.jpg+2025-11-18-12.36.34+niz.jpg

— Вы дали нам информацию всего за один год. А нам бы хотелось видеть картину за пять лет, например, чтобы понимать, куда мы движемся.

Депутат Дмитрий Погорелов обратил внимание на большое количество порывов на сетях МУП «Липецктеплосеть», обслуживающего Сырский Рудник и Сокол. Он отметил, что, по данным этого предприятия, летом во время гидравлических испытаний на семи километрах сетей было выявлено 178 порывов. «По одному — на каждые 25 метров!» Но почему в отчете мэрии нет такой статистики от «РИР-Энерго»?

— Избиратели жалуются мне на холод в квартирах. И мне хотелось бы знать, как энергетики выполняют 808-е постановление правительства о теплоснабжении от 2012 года, в котором указано, что ресурсные организации должны подавать потребителю, до входа в дом, теплоноситель соответствующих параметров по давлению и температуре? Как нам понять, в чем проблема? В действиях энергетиков или управляющих компаний, если в домах холодно?

На этот вопрос Дмитрию Погорелову никто не ответил.

Тему холода в квартирах продолжил вице-спикер Игорь Подзоров. Он рассказал о проверке дома №34 по улице Мичурина 5 ноября. Представитель «РИР-Энерго» констатировал факт нехватки давления и температуры теплоносителя на входе в дом. Сейчас — 18 ноября. Но в квартирах этого дома все так же холодно. Более того, температура теплоносителя упала еще на несколько градусов! 

К сожалению, никто, ни мэрия, ни депутаты, не подняли самый главный вопрос, о котором уже как 10 лет говорил сначала общественник, а потом и заместитель руководителя Госжилинспекции Максим Пустовалов, теплотехник по образованию. О разрушении сначала  энергетиками, а потом и «управляшками» системы теплоснабжения Липецка, в результате чего прежний график подачи теплоносителя температурой 150 градусов на выходе из котельных и 70 градусов на обратке со срезкой в разное время на уровне 120-130 градусов изменили до параметров 130-110/70-50 градусов. И с тех пор подача тепла в Липецке осуществляется в ручном режиме. 

— Мы создали большую рабочую группу по запуску тепла в дома горожан с начала отопительного сезона. Мы готовы подключить к этой работе и вас, депутатов. Мы считаем недопустимым перекладывание ответственности за холод в домах с энергетиков на управляющие компании и наоборот, — сказал глава Липецка Роман Ченцов.
отопление
сети
аварии на сетях
отключение
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить