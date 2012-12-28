Все новости
Здоровье
497
сегодня, 12:57
4

Из Данковской инфекционки могут сделать школу искусств

А народ решил, что ее отдадут под общежитие китайцам.

В Данкове пошли слухи о том, что здание инфекционного отделения районной больницы на улице 8 Марта, 14 вот-вот отдадут под общежитие китайцам.

В управленческих структурах муниципального района нам сообщили, что это не так. «Возможно, слухи появились на фоне разговоров о грядущем закрытии инфекционного отделения — это правда, и громкого события, подписания липецким губернатором во время визита в Китай крупного инвестпроекта, в результате которого компания Angel Yeas выведет свое данковское предприятие по производству дрожжей на полную мощность. Наверное, эта информация наложилась друг на друга, а потом обросла вымышленными подробностями про передачу здания инфекционного отделения под общежитие китайцам».

— Площадь здания, где сейчас располагается инфекционное отделение, составляет около пяти тысяч квадратных метров. 85% здания уже сейчас пустует. Освободившееся здание будет передано региональному министерству имущественных и земельных отношений. Глава района рассматривает возможность размещения в нем школы искусств, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

d1a88c769359915ff48b5ba1f447e0e0.jpg

Ранее в здании на улице 8 Марта, 14 располагался Данковский межмуниципальный акушерско-гинекологический центр. В марте 2020 года, когда появились первые ковидные больные, из него сделали обсерватор, в который помещали контактировавших с заболевшими. Осенью 2021-го, на гребне четвертой волны новой коронавирусной инфекции, на базе обсерватора открыли полноценный инфекционный госпиталь на 100 коек для лечения больных COVID-19 из Ельца, Елецкого, Данковского, Краснинского, Измалковского районов. После пандемии здание не вернули будущим матерям и роженицам из-за того, что жительницы Данковского района предпочитали рожать в областном перинатальном центре в Липецке, а отдали под инфекционное отделение районной больницы. Но и нужды в этом отделении было все меньше — после недавней последней реорганизации в нем осталось, по словам сотрудников инфекционки, всего 20 коек. Сегодня, например, в ней лечатся пять больных пневмониями и кишечными расстройствами пациентов, детей и взрослых.

В ходе продолжающейся оптимизации медицинских учреждений принято решение о ликвидации инфекционного стационара районной больницы с 1 января. Коллектив упраздненного отделения устроят в другие медучреждения, а инфекционных больных из Данковского района будут отправлять на лечение или в областную инфекционку, или в инфекционное отделение Данковской ЦРБ во Льве-Толстом (после реорганизации две ЦРБ — во Льве-Толстом и в Чаплыгине — стали филиалами Данковской районной больницы).
оптимизация
медицина
3
0
4
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мы - из Данкова
40 минут назад
Просто Данковский район на протяжении многих лет потихоньку загибается. Стареет, спивается, еще и вечная безработица. В этих условиях не нужны Данкову ни роддома, ни новые больницы. Все равно работать в них некому. В ЦРБ персонал сильно возрастной и просвета никакого. Может, действительно, китайцы как-то оживят нас. Не знаю...
Ответить
Тыква
сегодня, 13:23
На фоне последних новостей и раз роддом туда не вернут (опрашивали ли власти будущих мам или сами решили, что он там не нужен), следует открыть родильные отделения при каждом ТРЦ. А школа (не важно какая) из больницы, наверное, будет стращать детей. Ну тут уж ладно...
Ответить
Семеныч
сегодня, 13:04
Клуб на улице Нагорной стал коммерческой уборной, Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Цум стал маленькой избенкой и уж вспомнить неприлично, чем вдруг стал театр МХАТ.
Ответить
Буквоед
сегодня, 13:02
В последний момент переиграют.Как с к-т Октябрь и ЦУМом в Липецке!
Ответить
