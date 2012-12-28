Общество
368
сегодня, 14:20
7
У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года
Глава города Роман Ченцов предложил учитывать экономические реалии и выходить из положения за счет комплексного благоустройства микрорайонов.
Свой отчет Ольга Логинова сопровождала информативными слайдами. Их было много, поскольку ее департамент имеет самый большой функционал в городской администрации. С начала года ведомством проведено 10,8 тысяч выездных обследований, выдано более 5,6 тысяч предписаний о нарушениях Правил благоустройства Липецка, возбуждено 569 административных дел, из которых 521 уже рассмотрено в суде. На ответчиков департамента, главным образом «РИР-Энерго» и «РВК-Липецк», не вовремя наводящих порядок в местах раскопок, наложено 6,5 млн рублей штрафов.
С помощью специализированных средств фиксации департамент выявляет парковку машин на газонах, детских площадках, у мест сбора мусора: за это наложены почти 8 тысяч штрафов (некоторые водители попадали в поле зрения проверяющих по нескольку раз). Общая сумма таких штрафов превысила 1,6 млн рублей, при этом оплачено более 1,4 миллиона. Также с начала года выявлено 142 разукомплектованных транспортных средства и 139 незаконных торговых ларьков. 94 такие машины и 72 ларька убраны владельцами самостоятельно.
Выслушав отчет, спикер горсовета Евгения Фрай похвалила департамент за активную работу с населением и спросила о перспективах самой сложно реализуемой в силу разных причин муниципальной программы «Мой двор» — на одном из слайдов было указано, что в 2026 году планируется благоустроить всего два двора (GOROD48 ранее указал их адреса: общий двор между домами по улице Кривенкова, 29, улице Мистюкова, 12 и 14, и такой же — для домов по улице Желябова, 14, 16, 28а и улице Гагарина, 33).
На вопрос ответил глава города Роман Ченцов. Он сообщил, что программа «Мой двор» — нужная и полезная. Поскольку львиную долю средств на нее муниципалитет получает из регионального бюджета, мэрия находится в диалоге с правительством области о финансировании на 2026 год. Но тут же добавил, что обольщаться не стоит, и нужно исходить из складывающихся экономических реалий.
Роман Ченцов сказал, что частично проблемы благоустройства мэрия может решить за счет комплексного благоустройства микрорайонов. В этом году ямочно отремонтированы проезды и пешеходные зоны, опилены деревья, добавлено уличного освещения в микрорайонах №№ 16, 19, 20, 21, 23, на что муниципалитет получил 100 миллионов рублей субсидии от правительства области. Но глава города так и не сказал, будет ли продолжено комплексное благоустройство микрорайонов в 2026 году. Напомним, что следующий год тоже выборный — липчанам предложить избрать двух депутатов Госдумы. И обычно под такие мероприятия власть выделяет больше денег на благоустройство, как было в этом году, когда под выборы депутатов горсовета каждый округ получил на благоустройство не 5 миллионов рублей, как в 2024 году, а вдвое больше.
0
0
2
1
2
Комментарии (7)