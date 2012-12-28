Все новости
Общество
368
сегодня, 14:20
7

У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года

Глава города Роман Ченцов предложил учитывать экономические реалии и выходить из положения за счет комплексного благоустройства микрорайонов.

Сегодня на сессии горсовета председатель департамента развития территории мэрии Липецка Ольга Логинова рассказала о деятельности ведомства в этом году и о планах на 2026 год.

Свой отчет Ольга Логинова сопровождала информативными слайдами. Их было много, поскольку ее департамент имеет самый большой функционал в городской администрации. С начала года ведомством проведено 10,8 тысяч выездных обследований, выдано более 5,6 тысяч предписаний о нарушениях Правил благоустройства Липецка, возбуждено 569 административных дел, из которых 521 уже рассмотрено в суде. На ответчиков департамента, главным образом «РИР-Энерго» и «РВК-Липецк», не вовремя наводящих порядок в местах раскопок, наложено 6,5 млн рублей штрафов.

30f69d91-be11-4057-ba0f-e6eb9c4e5a5c.jpg

e62a9557-6521-474e-b3a5-67f47fccc29d.jpg

1e2acc73-8b48-4367-a320-81129b0cad6b.jpg

С помощью специализированных средств фиксации департамент выявляет парковку машин на газонах, детских площадках, у мест сбора мусора: за это наложены почти 8 тысяч штрафов (некоторые водители попадали в поле зрения проверяющих по нескольку раз). Общая сумма таких штрафов превысила 1,6 млн рублей, при этом оплачено более 1,4 миллиона. Также с начала года выявлено 142 разукомплектованных транспортных средства и 139 незаконных торговых ларьков. 94 такие машины и 72 ларька убраны владельцами самостоятельно.

Выслушав отчет, спикер горсовета Евгения Фрай похвалила департамент за активную работу с населением и спросила о перспективах самой сложно реализуемой в силу разных причин муниципальной программы «Мой двор» — на одном из слайдов было указано, что в 2026 году планируется благоустроить всего два двора (GOROD48 ранее указал их адреса: общий двор между домами по улице Кривенкова, 29, улице Мистюкова, 12 и 14, и такой же — для домов по улице Желябова, 14, 16, 28а и улице Гагарина, 33).

c09b4a75-b37a-406c-b07a-ef153335c60a.jpg

На вопрос ответил глава города Роман Ченцов. Он сообщил, что программа «Мой двор» — нужная и полезная. Поскольку львиную долю средств на нее муниципалитет получает из регионального бюджета, мэрия находится в диалоге с правительством области о финансировании на 2026 год. Но тут же добавил, что обольщаться не стоит, и нужно исходить из складывающихся экономических реалий.

Роман Ченцов сказал, что частично проблемы благоустройства мэрия может решить за счет комплексного благоустройства микрорайонов. В этом году ямочно отремонтированы проезды и пешеходные зоны, опилены деревья, добавлено уличного освещения в микрорайонах №№ 16, 19, 20, 21, 23, на что муниципалитет получил 100 миллионов рублей субсидии от правительства области. Но глава города так и не сказал, будет ли продолжено комплексное благоустройство микрорайонов в 2026 году. Напомним, что следующий год тоже выборный — липчанам предложить избрать двух депутатов Госдумы. И обычно под такие мероприятия власть выделяет больше денег на благоустройство, как было в этом году, когда под выборы депутатов горсовета каждый округ получил на благоустройство не 5 миллионов рублей, как в 2024 году, а вдвое больше.
Комментарии (7)

Сначала новые
Правильно
6 минут назад
Площадку открыли в студ городке, а она бурьяном заросла. Неужели покосить нельзя?
Ответить
Министр аттракционов
13 минут назад
Это печально.
Ответить
Да ладно
39 минут назад
1.6 млн.руб.? да каждый вечер или ночь ездите по дворам и штрафуйте , столько машин на газонах. В Москве ни одной машины не увидишь на газонах.
Ответить
А писали
сегодня, 14:54
на 2 двора есть средства
Ответить
Хе
17 минут назад
На 2 Двора и есть
Ответить
Елочки
сегодня, 14:44
главное ёлочки, и пусть весь мир подождёт!
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 14:41
зато есть "непонятная" площадка на Нижнем, за кучу миллионов)
Ответить
