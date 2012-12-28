В Липецкой области собирают замороженные грибы

Вторая половина ноября, а грибной сезон ещё не завершён.

Любительница тихой охоты Светлана Сукачёва поделилась в паблике «Грибной клуб Липецкой области» необычными фотографиями — она собирает сразу замороженные грибы.«Краснинский район. Снег с дождем, в ночь мороз -4 не смогли остановить неугомонного грибника в моем лице. Утро встретило ярким солнцем. Собралась и поехала собирать замороженную рядовку лиловоногую и рядовку сорную. После воды они становятся как «новенькие» без признаков обморожения, в маринаде ничем не отличаются, плохо, что под снегом не всё видно», — рассказала женщина и проиллюстрировала свой грибной улов фотографиями.

Как рассказала GOROD48 миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева, рядовка лиловоногая и рядовка сорная — поздние осенние грибы, которые начинают созревать в конце октября и растут до первых холодов. Эти грибы вполне съедобные, а главный их плюс (за что их и любят грибники) — они не повреждены насекомыми (для червяков уже холодно). Но собирать эти грибы стоит только в безопасных, незагрязнённых местах и ни в коем случае нельзя этого делать возле дорог.

Врачи-токсикологи радости грибников не разделяют: рядовка лиловоногая — условно съедобный гриб из рода Леписта семейства Рядовковые, который к тому же легко можно спутать с ядовитыми грибами — прежде всего, c бледной поганкой. Рядовка сорная или грязная также относится к условно-съедобным грибам. Гриб — малоизученный, и при неправильной обработке легко получить расстройство ЖКТ.А вот что касается собственно естественной заморозки грибов — она не опасна. Это собирать старые и червивые грибы нельзя. А замороженные — пожалуйста.Напомним, по последним обнародованным Роспотребнадзором данным, в этом году с симптомами отравления дикорастущими грибами за медицинской помощью в Липецкой области обратились 29 человек, в том числе четверо детей. Восемь случаев зарегистрировано в Липецке. Пострадавшие получили отравления легкой и средней степени тяжести. А причиной отравлений стало как раз употребление в пищу условно-съедобных грибов — таких, как толкачики, грузди, опята, рядовки, зеленушки, сыроежки.