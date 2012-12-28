Все новости
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
Общество
54 минуты назад
В Липецкой области собирают замороженные грибы

Вторая половина ноября, а грибной сезон ещё не завершён.

Любительница тихой охоты Светлана Сукачёва поделилась в паблике «Грибной клуб Липецкой области» необычными фотографиями — она собирает сразу замороженные грибы.

«Краснинский район. Снег с дождем, в ночь мороз -4 не смогли остановить неугомонного грибника в моем лице. Утро встретило ярким солнцем. Собралась и поехала собирать замороженную рядовку лиловоногую и рядовку сорную. После воды они становятся как «новенькие» без признаков обморожения, в маринаде ничем не отличаются, плохо, что под снегом не всё видно», — рассказала женщина и проиллюстрировала свой грибной улов фотографиями.

9ZYP9wPB7FmS151Or0XTx5I_FohcdW9T8s6Fhj6jyfPSggcb9JtLd9QVmtlQEtqA_xdbFTyBQflZquAycg3hFjBf.jpg

G1NIn2ARQEuINn0672e44k1S_H4CpoM5XtdJH73Bhsfi5exkQ1fapBXFoxDyIrMf1o0_q68XU1N5-rwlDelOG8Qs.jpg

POwCZ7CcK6cIHcCM3lPQwWVVYWYKGC5q6X3OmSNVucfQU5lcELwyqjt9ZCz0iY2M0RTVWpOPCL-qXliX4H0ENf2r.jpg

eqSDyxKY933iNVfxz3BviyL8jZJWOk7X5U8z9ZoI9GEuJpUme_e_THnHTc2UyGB9pUUjJirAs_PaAIykw9teToYG.jpg

Как рассказала GOROD48 миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева, рядовка лиловоногая и рядовка сорная —  поздние осенние грибы, которые начинают созревать в конце октября и растут до первых холодов. Эти грибы вполне съедобные, а главный их плюс (за что их и любят грибники) — они не повреждены насекомыми (для червяков уже холодно). Но собирать эти грибы стоит только в безопасных, незагрязнённых местах и ни в коем случае нельзя этого делать возле дорог.

Врачи-токсикологи радости грибников не разделяют: рядовка лиловоногая — условно съедобный гриб из рода Леписта семейства Рядовковые, который к тому же легко можно спутать с ядовитыми грибами — прежде всего, c бледной поганкой. Рядовка сорная или грязная также относится к условно-съедобным грибам. Гриб — малоизученный, и при неправильной обработке легко получить расстройство ЖКТ.

А вот что касается собственно естественной заморозки грибов — она не опасна. Это собирать старые и червивые грибы нельзя. А замороженные — пожалуйста.

Напомним, по последним обнародованным Роспотребнадзором данным, в этом году с симптомами отравления дикорастущими грибами за медицинской помощью в Липецкой области обратились 29 человек, в том числе четверо детей. Восемь случаев зарегистрировано в Липецке. Пострадавшие получили отравления легкой и средней степени тяжести. А причиной отравлений стало как раз употребление в пищу условно-съедобных грибов — таких, как толкачики, грузди, опята, рядовки, зеленушки, сыроежки.

Фото — vk.com
грибы
Комментарии (1)

справедливая
25 минут назад
за чем же было дергать грибы с ножкой не понимаю таких людей неужели приносит удовольствие губить такую красоту
Ответить
