19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
На Соколе созрел горох
Общество
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
Здоровье
494
сегодня, 15:58
4

В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту

Он стал первой жертвой заморозков: медики диагностировали у злоупотреблявшего спиртным мужчины обморожения рук и ног четвертой степени.

GOROD48 уже рассказывал о первой жертве заморозков этой осени, 35-летнем жителе села Введенка Липецкого округа, которого на минувших выходных нашли односельчане и вызвали скорую.

В областном ожоговом центре у мужчины, который долго пил, диагностировали обморожения рук и ног самой серьезной, четвертой степени, для которой характерны глубокие и обширные термические повреждения кожи, подкожной клетчатки и мышц вплоть некроза тканей. Обычно в таких случаях не избежать амутаций. Но медики совершили чудо: проявив все свое мастерство, они спасли конечности пациента, правда, для этого ему пришлось пересадить на самые поврежденные места лоскуты его же кожи, срезанные со здоровых участков тела.
обморожение
0
1
0
10
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Молодцы
19 минут назад
Врачи! Молодой ещё, может одумается от потребления синьки.
Ответить
Регенерация
52 минуты назад
человек-творение Божие, Он всё сделал весьма хорошо!
Ответить
ботаник
22 минуты назад
было бы хорошо - не пришлось бы срезать кожу с других частей тела. да и ноги с руками бы отрастали. а про тромбы и рак даже не вспоминаю..
Ответить
Горожанка
52 минуты назад
Парень должен пересмотреть свою жизнь. Хотя бы ради уважения к мастерству врачей!
Ответить
