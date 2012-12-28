Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Здоровье
сегодня, 15:58
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Он стал первой жертвой заморозков: медики диагностировали у злоупотреблявшего спиртным мужчины обморожения рук и ног четвертой степени.
В областном ожоговом центре у мужчины, который долго пил, диагностировали обморожения рук и ног самой серьезной, четвертой степени, для которой характерны глубокие и обширные термические повреждения кожи, подкожной клетчатки и мышц вплоть некроза тканей. Обычно в таких случаях не избежать амутаций. Но медики совершили чудо: проявив все свое мастерство, они спасли конечности пациента, правда, для этого ему пришлось пересадить на самые поврежденные места лоскуты его же кожи, срезанные со здоровых участков тела.
