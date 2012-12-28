Все новости
Общество
729
44 минуты назад
7

Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике

Иск администрации города о сносе недостроя подан в арбитражный суд. Представитель ответчика предложил привлечь к рассмотрению дела правительство области.

25 ноября судья областного арбитражного суда Елена Истомина начнет рассматривать иск департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка к сельскохозяйственному перерабатывающему снабженческосбытовому потребительскому кооперативу «ЭкоПтица» о признании самовольными постройками нескольких объектов незавершенного строительства общей площадью почти 20 тыс кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0021501:8 на улице Северный Рудник, 1 Б.

3566578.jpg

Истец просит обязать ответчика снести самовольные постройки за счет собственных средств в течении трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Если же это не будет сделано, то мэрия просит суд предоставить ей право снести постройки с последующим возложением расходов на ответчика.

В свою очередь на предварительных слушаниях представитель «ЭкоПтицы» возражал против заявленных требований. Он ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица министерства промышленности, инвестиций и науки Липецкой области, так как именно с ним заключалось соглашение от 09.08.2024 года о реализации масштабного инвестиционного проекта в поселке Северный Рудник.

Выслушав обе стороны, судья Елена Истомина предложила к 25 ноября истцу и ответчику подготовить все документы, подтверждающие их доводы.

… Летом 2024-го года правительство области подписало соглашение с руководителем «Экоптицы» Эдуардом Кирьяновым об инвестициях на 4 млрд рублей в строительство в Северном Руднике мясоперерабатывающего комплекса. Его должны были возвести к концу нынешнего года. Однако в начале этого года в мэрии Липецка заговорили о том, что аграрий начал строительство без разрешительной документации. Летом в ходе выездной проверки прокуратуры этот факт подтвердился официально. Прокуратура внесла представление в мэрию об устранении выявленных нарушений, а сама возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ («нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию»). А департамент градостроительства и архитектуры мэрии в сентябре обратился в Арбитражный суд с иском о признании частично возведенных зданий «ЭкоПтицей» в пригороде подлежащими сносу самовольными постройками.
суд
самострой
9
5
5
0
4

Комментарии (8)

Сначала новые
Мда уж
18 минут назад
4 млрд , и 40 млн., всего лишь 1 %.
Ответить
ВВ
22 минуты назад
..Маловато денег будет))))
Ответить
Baynti
23 минуты назад
Лучше недострой по проспекту победы снесите и сделайте парк до Европы.
Ответить
Стерх
26 минут назад
Недавно Михалков в своем Бесогоне выдал очень интересный сюжетик на эту тему
Ответить
гость
32 минуты назад
А люди останутся без курятины
Ответить
Тома
36 минут назад
Ходят слухи, что Кирьянов не выделил на спецоперацию определенную сумму (слух) но нет дыма без огня.
Ответить
гость
37 минут назад
Решили значить так и будет смотрите Бессагон и все будет понятно
Ответить
