Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике

Иск администрации города о сносе недостроя подан в арбитражный суд. Представитель ответчика предложил привлечь к рассмотрению дела правительство области.

25 ноября судья областного арбитражного суда Елена Истомина начнет рассматривать иск департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка к сельскохозяйственному перерабатывающему снабженческосбытовому потребительскому кооперативу «ЭкоПтица» о признании самовольными постройками нескольких объектов незавершенного строительства общей площадью почти 20 тыс кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0021501:8 на улице Северный Рудник, 1 Б.Истец просит обязать ответчика снести самовольные постройки за счет собственных средств в течении трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Если же это не будет сделано, то мэрия просит суд предоставить ей право снести постройки с последующим возложением расходов на ответчика.В свою очередь на предварительных слушаниях представитель «ЭкоПтицы» возражал против заявленных требований. Он ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица министерства промышленности, инвестиций и науки Липецкой области, так как именно с ним заключалось соглашение от 09.08.2024 года о реализации масштабного инвестиционного проекта в поселке Северный Рудник.Выслушав обе стороны, судья Елена Истомина предложила к 25 ноября истцу и ответчику подготовить все документы, подтверждающие их доводы.… Летом 2024-го года правительство области подписало соглашение с руководителем «Экоптицы» Эдуардом Кирьяновым об инвестициях на 4 млрд рублей в строительство в Северном Руднике мясоперерабатывающего комплекса. Его должны были возвести к концу нынешнего года. Однако в начале этого года в мэрии Липецка заговорили о том, что аграрий начал строительство без разрешительной документации. Летом в ходе выездной проверки прокуратуры этот факт подтвердился официально. Прокуратура внесла представление в мэрию об устранении выявленных нарушений, а сама возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ («нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию»). А департамент градостроительства и архитектуры мэрии в сентябре обратился в Арбитражный суд с иском о признании частично возведенных зданий «ЭкоПтицей» в пригороде подлежащими сносу самовольными постройками.