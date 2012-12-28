Липецкая вечЁрка: полоса несчастий, видео угона и у Нижнего парка растет памятник
Сегодня, 5 мая, стало известно сразу о нескольких несчастных случаях, полицейские рассказали о задержании неудачливого угонщика, и у Нижнего парка начали устанавливать памятник основателям Липецка.
«Порой кажется, что водители автобусов не то что не знают элементарных вещей — посмотреть в зеркала, чтобы убедится, что можно закрыть двери и начать движение, они даже не знают, где зеркала расположены!», — написала Липа.
«Я еще не старушка, но возраст предпенсионный. Сколько раз выходя из автобуса по ноге чиркает закрывающая дверь. Спешат скорее тронуться и поехать, а в зеркала похоже и не смотрят», — добавила Предпенсионерка.
Тяжелые травмы получил 22-летний парень, который, по предварительным данным, зачем-то залез на железнодорожный вагон и его ударило током от контактной линии.
В Сенцово 28-летний мужчина избил прохожего, так как подумал, что это хозяин напугавшей его собаки, но ошибся. Потерпевший обратился в суд и теперь обидчик должен будет отработать 120 часов.
Собачья тема, как обычно, вызвала дискуссию зоозащитников и противников собак.
«Собаки испугался. Собаки никогда не тронут, если на них не замахиваться», — считает Бабушка.
«Мне однажды не повезло встретить огромную собаку без привязи среди бела дня, в результате — покусана за обе голени, куртка в клочья (закрывала лицо, как могла) и уколы. А я просто мимо шла и даже не видела, откуда выскочила эта милейшая собачка. Спасибо добрым людям, выбежали из дома с палкой и отогнали пса. Так что не надо тут…ну вы поняли», — ответила ей Нее.
Полицейские рассказали, о задержании юного угонщика: на улице Студёновской он завел чужой «ВАЗ-2107», но машина заглохла через считанные метры. При этом похищение «семерки» записала камера наблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.
«Сперва машина их катала, а чуть позже они машину!», — резюмировал Атеист.
GOROD48 выяснил обстоятельства вчерашней аварии на перекрестке улиц Баумана и Пожарского, где автобус столкнулся с «Нивой».
Водитель автобуса сослался на то, что его ослепило солнце. А на автопредприятии добавили к этому еще одну причину — возраст шофера — ему 68 лет. Водителя оперативно уволили.
«Если бы платили нормальную пенсию, то не надо было сидеть за баранкой до 68», — считает Ветеран.
«Это тревожный звоночек, автобусами и грузовиками управляют великовозрастные пенсионеры, потому что молодых водителей не хватает. А почему? А потому, что экзамен на категорию В замучаешься сдавать, а на C и D вообще нереально без многолетнего опыта, а где этот опыт приобрести? В итоге в заботе о безопасности мы эту опасность и создаем, молодые, шустрые не идут в профессию, старые стареют и совершают ошибки. Скоро будем все на самокатах ездить, больше не на чем», — добавил Гражданин Л.
Сегодня у Нижнего парка начали устанавливать памятник основателям и строителям Липецка. Пока установлена его часть — две плиты с картами Липецка 1742 года и современной.
После праздников рядом с плитами установят четыре скульптуры: рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя, которые привезут из Москвы.
Перед композицией в плитку вмуруют указатель нулевого километра — популярной туристической достопримечательности, которая есть во многих городах, но до сих пор не было в Липецке.
Памятник делают на деньги меценатов.
«Хорошо же, почему все такие злые? Спасибо меценатам и организаторам за интересное благоустройство парка. Они могли бы этого и не делать, но делают», — считает Молодость.
«Вы наивны? Или глупы?», — не согласился другой комментатор.
Завтра в Липецке может быть побит температурный рекорд. Воздух, по прогнозам синоптиков, разогреется до +28 градусов. Такой 6 мая за 110-летнюю историю метеонаблюдений температура воздуха была только в 2018 году.
И обратите внимание, завтра в Липецке начинается празднгование Дня Победы.
