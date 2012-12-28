Все новости
Общество
678
сегодня, 15:49
5

Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств

Игорь Артамонов отвечает на вопросы липчан на прямой линии.

Сегодня глава региона Игорь Артамонов в «Школе 21» проводит ежегодную прямую линию. Свое выступление он начал с рассказа о модернизации липецкого здравоохранения, поскольку в этом году медицина наряду с ЖКХ и дорожным строительством попала в ТОП-3 обращений липчан.

0Y7A1192.jpg

Очень много вопросов у жителей области — о нехватке льготных лекарств. Кто-то не может получить их месяцами. Глава региона сообщил, что ситуация с лекарственным обеспечением льготников далека от идеала по всей стране. Ее причиной губернатор назвал желание производителей лекарств нажиться на спросе и процитировал фразу английского публициста Томаса Даннинга, которую сделал крылатой Карл Маркс:

— Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300 процентов прибыли. Все субъекты покупают лекарства для льготников на аукционах. Такой закон. По-другому никак. И поставщики решили на этом подзаработать. Они просто не выходят со своими предложениями на рынок. Мы по этой причине обратились в ФАС, обратили внимание на эту проблему. Но со своей стороны мы также ее решаем: уже частично закупили дефицитные лекарства и закупим все остальные.

Игорь Артамонов также ответил на вопрос, оправданы ли затраты на создание собственного медицинского вуза. Глава региона попросил вспомнить, что в свое время Липецкую область создали из частей других регионов, поэтому у нас исторически не было своего медвуза. В последние годы это влияет как на отток молодежи в крупные города, так и на дефицит врачей.

— Мы долго искали, где в Липецке разместить медицинский вуз. У нас было более десяти вариантов, но остановились на объекте в центре города. Мы не хотели, чтобы у нас в этом месте возникла очередная торговая точка. Мы долго уговаривали и Российский университет медицины, и собственника ЦУМа сделать вуз. Когда он заработает на полную мощность, студентов будет больше. Рядом с ним — «Школа 21» и филиал РАНХиГС, а ведь могло быть все в торговле, в тряпках, в рекламе. Нам говорят, что можно было бы построить для медицинского вуза новое здание. Но оно обошлось бы в 5–10 миллиардов. Так что мы сейчас оплачиваем аренду с существенной экономией для бюджета. Со следующего года в вузе появятся платные места, и мы будем постепенно отходить от оплаты аренды из областного бюджета.

679.jpg

По словам губернатора, собственный медицинский вуз, в котором со временем начнут готовить и педиатров, позволит ликвидировать дефицит врачей. Решению этой задачи уже сейчас помогает система стимулирующих выплат медикам: многие вакансии заполнены. И поток жалоб на нехватку тех же терапевтов и педиатров сократился. «У нас 10% вакансий осталось. Да, это проблемно, но уже не смертельно, как было раньше».

Глава региона рассказал о программе капремонтов лечебных учреждений и больших средствах, потраченных на закупку нового медицинского оборудования. В итоге даже ФАПы оборудованы по современным стандартам, например, подключены к телемедицине. Также существенно улучшились условия оказания медпомощи липчанам.

— Когда я стал губернатором, в больнице на ЛТЗ на врачей и пациентов тек потолок. А сейчас мы видим серьезные изменения в сфере медицины. Сегодня вечером мы поедем в больницу на Соколе, где сделали ремонт. Теперь больнице нужны новые мебель и оборудование. Посмотрим, что мы сможем в этом плане сделать для этой больницы.

Губернатору задали вопросы на тему оптимизации медицинских учреждений.

— У нас много спекуляций на этот счет. Некоторые товарищи сеют панику, запускают слухи. Например, где-то высвобождают одного человека в регистратуре, а шумят, что все пропало, что все закроют!

Игорь Артамонов не отрицает, что пустые, невостребованные круглосуточные койки могу оптимизироваться. Но это ни в коем случае не коснется, дневных стационаров и отделений, например, педиатрических. «Базовые потребности липчан будут удовлетворяться по месту жительства».
фото: пресс-служба правительства Липецкой области 
прямая линия
Игорь Артамонов
Комментарии (5)

Исттина
25 минут назад
Одни слова, слова... А льготных лекарств нет уже 3 месяца.....
Ответить
дилетант
36 минут назад
исчезнет ли дефицит врачей когда заработает свой медвуз ? врачей готовят в воронеже\рязани\туле\орле - вы думаете там закрыты все вакансии в поликлиниках ?
Ответить
Васёк
57 минут назад
Везде все дорожает. А лекарства они хотят купить за копейки. Но им их за копейки не продают.
Ответить
гость
сегодня, 15:57
я может ошибаюсь--но вроде была инфа, что цум выкупили у бывшего хозяина. а теперь аренда . интересно.
Ответить
Елена
сегодня, 15:56
про медицину - обо всем, и ни о чем
Ответить
