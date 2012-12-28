Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Никаких новинок мэрия не предусмотрела.
На площади Петра Великого смонтируют огромный шатер с гирляндами, окружающими сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров, малые архитектурные формы — Чеширского кота, Карусель, Кролика с часам, карусель из розовых фламинго и деревянная горка. Кроме того, тут установят осветительный столб высотой 6,5 метра и образующие фотозону 200 небольших живых елей в кадках.
Весь этот комплект мэрия купила в 2021 году за 22 миллиона рублей. Подрядчику нужно будет доставить новогодние конструкции с муниципальных складов и смонтировать до 10 декабря. В лот вошел и последующий демонтаж праздничного убранства, ранее такие работы проторговалась отдельно. Начальная цена этого лота — мэрия оценила в 8,5 млн рублей. В следующем году разбирать инсталляцию начнут 1 февраля.
Также объявлены торги на новогоднее оформление площадей Соборной и Клименкова, микрорайонов «Елецкий» и Матырский. Начальная цена этого контракта — 3 млн рублей. За новогоднее оформление площади перед областным Центром культуры и народного творчества мэрия готова заплатить 1,3 миллиона.
