Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно

Никаких новинок мэрия не предусмотрела.

Управление главного смотрителя мэрии объявило торги на монтаж новогоднего убранства Липецка. Никаких новинок не предусмотрено. Горожане увидят то, на что они смотрят вот уже несколько лет.На площади Петра Великого смонтируют огромный шатер с гирляндами, окружающими сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров, малые архитектурные формы — Чеширского кота, Карусель, Кролика с часам, карусель из розовых фламинго и деревянная горка. Кроме того, тут установят осветительный столб высотой 6,5 метра и образующие фотозону 200 небольших живых елей в кадках.Весь этот комплект мэрия купила в 2021 году за 22 миллиона рублей. Подрядчику нужно будет доставить новогодние конструкции с муниципальных складов и смонтировать до 10 декабря. В лот вошел и последующий демонтаж праздничного убранства, ранее такие работы проторговалась отдельно. Начальная цена этого лота — мэрия оценила в 8,5 млн рублей. В следующем году разбирать инсталляцию начнут 1 февраля.Также объявлены торги на новогоднее оформление площадей Соборной и Клименкова, микрорайонов «Елецкий» и Матырский. Начальная цена этого контракта — 3 млн рублей. За новогоднее оформление площади перед областным Центром культуры и народного творчества мэрия готова заплатить 1,3 миллиона.