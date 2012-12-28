Все новости
Общество
307
26 минут назад
3

В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных

Такие решения приняла сессия Липецкого областного Совета депутатов.

Сессия областного Совета сегодня проголосовала за повышение в регионе транспортного налога с 1 января 2026 года.

GOROD48 уже рассказывал о его новых ставках. Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будет действовать ставка в 20 рублей за л/с (сейчас она составляет 15 рублей за л/с), для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 и до 150 лошадиных сил — 30 рублей за л/с (ранее она составляла 28 рублей за л/с).

Ожидается, что повышение налога принесет в бюджет дополнительные 80 миллионов рублей.

Еще один источник пополнения областного бюджета — повышение потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.

Как заявили на сессии представители правительства области, действующие сейчас в регионе размеры такого дохода минимальные среди областей ЦФО. В прошлом году средняя налоговая нагрузка на одного плательщика составила 12 тысяч рублей, что соответствует 18-му месту в Центральном округе. Кому и насколько придется больше платить, можно посмотреть здесь.
Правительство области рассчитывает, что это повышение принесет дополнительные 150 миллионов рублей.

— Средства от повышения налогов будут потрачены на соответствующие расходные статьи, например, улучшения транспортной доступности и качества дорог. При этом важно отметить, что по обеим статьям Налогового Кодекса, которые претерпевают изменения, категории льготников остаются прежними. У нас процент льготников, например по транспортному налогу, все еще остается одним из самых больших во всем Центральном федеральном округе, — сказал председатель областного Совета Владимир Сериков.

Также на сессии приняты изменения регионального бюджета 2025 года

На повышение заработной платы «указным» категориям бюджетников, в том числе медикам, педагогам, соцработникам направлены свыше 1,8 миллиарда рублей. Около 200 миллионов пойдут на лекарства для онкобольных, более 80 миллионов — на выплаты участникам СВО.

Более 33 миллионов рублей область потратит на установку камер наблюдения и светофоров в Липецке, более 225 миллионов рублей — на размещение и питание беженцев.

На 100 миллионов депутаты сегодня пополнили резервный фонд региона.

— В связи с уменьшением количества молодых семей, являющихся получателями единовременной выплаты в размере 300 000 рублей при рождением третьего и последующих детей, а также в связи со снижением охвата семей бесплатным прохождением подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, предусмотренные на эти цели средства в размере 52 миллиона рублей перераспределить на создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, — предложила и. о. регионального министра финансов Светлана Володина.

В таких пунктах проката молодые, многодетные, малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также одинокие родители могут взять на прокат бесплатно нужные для малышей вещи.

Светлана Володина также сообщила депутатам, что необходимо предусмотреть 179 миллионов 986 тысяч рублей в 2026 году для функционирования липецкого филиала Российского университета медицины.

В результате доходы областного бюджета составили более 108 миллиардов рублей, расходы — почти 137 миллиардов рублей, дефицит — почти 29 миллиардов рублей.
