На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Происшествия
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Здоровье
1317
57 минут назад
3

Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног

На улице его нашли прохожие и вызвали скорую.

В областной ожоговый центр госпитализировали первого в этом сезоне пациента с обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 35-летнему мужчине из села Введенка Липецкого округа диагностировали обморожения рук и ног самой серьёзной — четвёртой степени.

Четвёртая степень — это крайне тяжёлое обморожение, для которого характерны глубокие и обширные повреждения кожи, подкожной клетчатки и мышц. Кожа при этом чернеет. Также явно выражены отёки и некрозы тканей.

Казалось бы, сильных морозов ещё и не было. Но получить обморожение можно можно и при плюсовой температуре. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха, ношение тесной и влажной одежды и обуви, cостояние алкогольного опьянения.

35-летний мужчина долго пил. На улице его нашли прохожие и вызвали «скорую». Теперь ему грозит ампутация конечностей.
Комментарии (3)

кит
43 минуты назад
Мужчина долго пил ! С этого все и начинается ! Это как сидели девушки скучали,а потом началось !
Он
44 минуты назад
и раньше никому был не нужен ,а теперь и подавно ! Допился ...
народ
48 минут назад
ненаньчтесь с алкашами, они только родственников мучают!!!
