Здоровье
1317
57 минут назад
3
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
На улице его нашли прохожие и вызвали скорую.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 35-летнему мужчине из села Введенка Липецкого округа диагностировали обморожения рук и ног самой серьёзной — четвёртой степени.
Четвёртая степень — это крайне тяжёлое обморожение, для которого характерны глубокие и обширные повреждения кожи, подкожной клетчатки и мышц. Кожа при этом чернеет. Также явно выражены отёки и некрозы тканей.
Казалось бы, сильных морозов ещё и не было. Но получить обморожение можно можно и при плюсовой температуре. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха, ношение тесной и влажной одежды и обуви, cостояние алкогольного опьянения.
35-летний мужчина долго пил. На улице его нашли прохожие и вызвали «скорую». Теперь ему грозит ампутация конечностей.
Комментарии (3)