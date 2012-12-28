Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Неделя 48
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сегодня, 08:00
Снегом посыпает улицы февраль — ласточке с весною в сени не пора ль?
Итоги недели
— Все довольны: МЧС, Ниженка, министры. А как же реки? Как же им без паводка почиститься? И так уже не реки, а болота. Рыба в Дон с Азова снова не будет подниматься в верховье на нерест. Какой уж тут нерест, — вздохнул Зимний рыбак.
Если кот ложится
к вам на грудь мурча,
то уже нет смысла
вызывать врача
В Астраханской области похоронили погибшего на СВО врача-фтизиатра и инфекциониста Виталия Бондарева. Его мобилизовали осенью 2022 года.
Долгое время Виталий Бондарев работал в Краснинской больнице: был главным педиатром, начмедом, а потом и главным врачом. В 2020 году Бондарев совмещал работу в Краснинской больнице с работой в Лебедянской больнице. В августе 2022 года Бондарев был героем публикации GOROD48: тогда он и его жена, которая работала врачом-рентгенологом в районной больнице, собирались судится с администрацией Краснинского района из-за приватизации служебного жилья.
Новостей о работе врачей в последнее время стало больше, ведь каждый неординарный случай в своем телеграм-канале описывает и.о. министра здравоохранения региона Анна Маркова. На прошедшей неделе медики рассказали, как две недели спасали беременную женщину с двусторонней пневмонией (ее уже выписали, и будущая мама готовится к родам). А в БСМП сейчас лечат липчанина, который едва не замерз в своем внедорожнике у дома на улице Игнатьева в Липецке, где его разбил инсульт. На странную позу водителя обратил внимание случайный прохожий и вызвал помощь. В клинику мужчину доставили с тяжелыми обморожениями конечностей.
А еще «Липчанка родила богатыря: малыш весит 5 734 грамма».
С марта «В Липецке переформатируют работу городской детской больницы». На улице Ленина останутся общая педиатрическая помощь и дневной стационар, а специализированную медпомощь будут оказывать в областной детской больнице на Московской, куда переводят 80 круглосуточных коек из больницы в центре города.
Напомним, что городская детская больница — это бывший федеральный санаторий «Восход». Санаторий упразднил губернатор Олег Королев. На его базе 30 декабря 2016 года появилась городская детская больница путем оптимизации четырех медицинских учреждений — городских детских больниц №1 и №2, областной больницы реабилитационного лечения детей инвалидов в селе Подгорном и, собственно, санатория.
— Т. е сперва ликвидировали городские больницы, оставив всего одну на весь город, а сейчас и эту последнюю «реорганизуют», перевалив всю нагрузку на областную! Кого вы обманываете? Что мешает улучшать оборудование в городской больнице? О какой доступности лечения можно говорить, если на всю область оставляют один стационар, — возмутился читатель, подписавшийся как Враньё.
— Целый город без детской больницы? В областную не пробиться, а теперь ещё и областной центр без больницы? Где прокуратура, уполномоченный по правам ребенка? Ребят, ну это уже не смешно, — поддержал В шоке.
— На область одна детская больница, так теперь и весь Липецк туда воткнут, — добавила Липчанка.
Так решили и жизнь, и любовь,
что расплата за них чья-то кровь
Со вторника по пятницу мы следили за криминальной драмой на Соколе.
Утром во вторник GOROD48 сообщил, что «В Ссёлках женщину зарубили топором». Тело 39-летней погибшей было найдено в машине у частного дома. В убийстве подозревают её знакомого, который помогал ей в стройке и был ее поклонником.
Уже скоро одна за одной посыпались ужасающие подробности. «У убитой в СНТ «Цементник» женщины остались двое детей». Младшая, семилетняя дочь была очевидцем произошедшего. Девочка находилась на заднем сидении машины в тот момент, когда убийца напал на ее севшую за руль маму. Первоклассница выскочила из автомобиля, убежала в дом и рассказала всё старшей сестре, а та позвонила в полицию. Убийце — 38 лет. К уголовной ответственности холостой он ранее не привлекался. Подозреваемого нашли в селе Бутырки. Сергей Кажакин признался в убийстве. По словам брата убитой женщины, на на теле насчитали 41 рубленую, колотую и резаную рану.
Не дожившая месяц до 40-летия Елена Гладких позиционировала себя детским нейропсихологом и семейным психологом-консультантом, работала в библиотеке, проводила мастер-классы для детей, работала с детьми-аутистами и детьми с онкологией. Ее знали и любили. Три последних года Сергей Кажакин, продавец «Добростроя», проявлял чувства к Елене, казалось, искреннее привязался к ее детям от двух браков. Пара вместе ходила в театр и кино, отдыхала. Сергей дарил Елене и ее девочкам подарки, наряжался для них в костюмы Дракона и Деда Мороза в Новый год. Когда Елена начала выкладывать в соцсетях фотографии с другими мужчинами, Сергея это несколько задело. Он стал напористее в своих ухаживаниях, начал, например, брать женщину за руку. Он даже сделал обожаемой женщине предложение, но получил отказ. Елена воспринимала ухажера просто как друга. Как оказалось, быть просто другом мужчина не захотел…
— Очень жалко и женщину, и детей. Это не любовь. Когда любишь человека, то хочешь, чтобы ему было хорошо, даже если он тебя не любит. Надеюсь, его найдут и посадят. Надолго. И заставят платить детям. Светлая память женщине. Соболезнования родным и близким, — написала Жаль.
В пятницу «В Липецке простились с убитой Еленой Гладких». В храм на Арктической принесли море цветов. Параллельно в Правобережном районом суде Сергею Кажакину избрали мерой пресечения арест по обвинению в убийстве. Вину он признал и против содержания под стражей не возражал. В суд пришла и мать подозреваемого. Она хотела хоть краем глаза увидеть сына, но в зал так и зашла — испугалась, что не выдержит подробностей совершенного им преступления.
А вот 60-летнего Алексея Фомина в третий раз (!) судят по обвинению в убийстве в 2001 году 32-летней жены и ее 14-летней дочери. В Следкоме считают, что из мести мужчина расправился со второй женой (ее брак был уже третьим): он подозревал Людмилу в неверности, а также затаил на нее обиду из-за ее отказа внести его в число собственников ее квартиры при приватизации жилья. Следствие и прокуратура считают, что у них есть все улики в отношении Фомина. Но если это так, почему его не осудили за двойное убийство еще в 2001 году? А дело в том, что все улики — косвенные. Не было найдено ни тел убитых, ни той самой четырехугольной в сечении ножки от стола, которой подсудимый будто бы забил жену и падчерицу насмерть, неизвестно чья кровь была найдена в «нехорошей» квартире — может, и животных при разделке мяса. В распоряжении следствия нет внятных экспертиз и показаний очевидцев. Тем не менее гособвинитель попросил суд приговорить подсудимого к 13 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Сам Фомин в последнем слове заявил: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие». Что решит суд при таких обстоятельствах, станет известно 26 февраля.
Месть — вторая после водки причина злодеяний. На этой неделе мы рассказали о том, к чему приводит желание отмщения: «Огненная ельчанка из мести сожгла гараж — выяснилось, что не тот». Поджигательнице грозит до 5 лет лишения свободы.
Был депутат-одномандатник,
теперь изволь примерить ватник
В минувшее воскресенье «Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца»: так для члена областного Совета Анатолия Емельянова от ЛДПР закончился семейный бизнес по организации турпоездок. Отлично работавшая схема дала сбой прошлой осенью. Но депутат не поспешил вернуть липчанам, москвичам, ленинградцам их деньги, а постарался перевести невыполненные обязательства в плоскость гражданско-правовых отношений, отправляя несостоявшихся туристов в суд. Но в Следкоме решили иначе. «Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве». Ущерб, нанесенный клиентам фирмы Емельянова, следствие оценивает в сумму более 2,7 миллиона рублей.
У нас возник закономерный вопрос: «Будут ли Анатолию Емельянову платить зарплату в областном Совете?», ведь в нем экс-координатор региональной ячейки ЛДПР работал на постоянной основе, являясь заместителем председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи. Но несмотря на то, что полномочия депутата прекращаются досрочно только в случае вынесения ему обвинительного приговора, в облсовете решили не оплачивать Емельянову время его нахождения под домашним арестом.
На этой неделе депутат областного Совета Юлия Соловьева заявила, что вышла замуж и сменила фамилию. В этой связи депутат от «Новых людей» попросила официально называть ее Юлией Бойвановой. Она, кстати, также получает зарплату в облсовете, являясь заместителем председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. В ответ в своем телеграм-канале фракция КПРФ в облсовете попросила лишить Бойванову зарплаты, как и Анатолия Емельянова: «Девушка живет в Москве, игнорирует еженедельные совещания в облсовете и большую часть заседаний, лишь иногда приезжает га сессии, дабы не лишиться мандата».
А еще в областном Совете появился новый комитет — по ЖКХ. В нем сразу захотели работать 11 депутатов, в том числе и Анатолий Емельянов. А Валентине Хромовской, формально входящей в КПРФ, но работающей как «едироросс», ради работы в новом комитете даже пришлось отказаться от должности заместителя председателя комитета по экономике, где она работала на постоянной основе, то есть за зарплату. И ей пошли навстречу.
На следующей неделе мэр Ельца «Евгений Боровских, возможно, станет и. о. бизнес-омбудсмена». Его рекомендуют на эту должность 27 февраля на сессии облсовета вместо Александра Бабанова, у которого истекает 5-летний срок полномочий. При этом никаких претензий к Бабанину озвучено не было. Говорят, что житель Липецка Боровских просто устал ездить каждый день в Елец на работу и он попросил себе сугубо липецкую должность.
— Вы сами бизнесом занимались? — поинтересовался у 41-летнего кандидата в омбудсмены депутат облсовета Сергей Токарев.
— Нет, — честно ответил Боровских.
После ухода Боровских с должности главы Ельца его обязанности перейдут первому заместителю мэра, которым является 30-летний Вячеслав Жабин — близкий друг спикера облсовета Владимира Серикова. Мэром Ельца, по данным GOROD48, может стать и 42-летняя вице-губернатор Ольга Белоглазова, жизнь которой тесно связана с этим городом. Она родилась и живет в Ельце.
А еще в области скоро останется всего один район — Лев-Тостовский: все остальные в ходе муниципальной реформы становятся муниципальными округами. Но, понятно, это упущение временное.
Наполеоновские планы
носил в себе Наполеон,
однако жизнью был обломан
и он
Как бы ни морозил нас февраль, а зима заканчивается. Пора думать о стройках и благоустройстве. Так, «В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком». Компания «Вектор» предложила выполнить работы за три четверти первоначальной цены контракта, завершив их к 30 июня. Ремонт большого пакета дорог в Липецке, напомним, был проторгован еще в августе прошлого года: лот на ремонт 11 дорог со стартовой ценой в 328,3 млн рублей за 257,7 миллиона взяла компания «Инфинити Групп».
«В Липецке торгуют благоустройство вокруг «Битлов» и малого фонтана на Ленина». За обновление этой части улицы Ленина в прошлом году проголосовали горожане. К сожалению, в контракт не вошел ремонт чаши самого фонтана, который давно необходим. В УГС надеются, что ко времени начала благоустройства территории мэрия изыщет несколько дополнительных миллионов рублей для восстановления малого фонтана, чтобы привести самую привлекательную часть улицы в порядок и не повторить прошлогодней истории, когда по соседству отремонтировали чашу большого фонтана за 12,4 миллиона рублей, но забыли заменить вокруг него тротуарную плитку, подпорные стены и ступени лестниц.
Кстати, еще при мэре Евгении Уваркиной появилась идея комплексного обновления всей четной стороны улицы Ленина, начиная от здания епархии до Дома мастера — с заменой плитки, восстановлением лестниц и обустройством взамен большого и малого фонтанов двух сухих или плоскостных, подобных фонтанам у ДС «Звездный» и в парке Победы, но ее вряд ли реализуют в ближайшее время из-за дороговизны проекта.
А еще «В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!» В пруду на 3-м участке ЛТЗ уже второй год нет воды и вряд ли она в нем появится. Так что 15 миллионов, которые намерена истратить городская администрация, просто закопают в землю, ведь «место отдыха у воды» без воды может остаться невостребованным. Куда же ушла вода? Геологическая экспертиза водоема установила высокую водопропускную способность грунта чаши пруда и отсутствие в нем естественной подпитки водой. Это значит, что в пруд вода может попасть от таяния снега или от дождей. Такой воды всегда будет немного. В последние годы пруд активно подпитывал... аварийный водопровод! Как только «РВК-Липецк» устранил утечку, пруд моментально пересох. Единократное наполнение пруда из водопровода обойдется бюджету в 600 тысяч рублей. Но из-за состояния грунтов она тут же уйдет под землю.
— Если вода уходит, то может быть и не надо пруд наполнять водой, а сделать это место сквером и насадить деревьев, кустарников и цветов, одним слово обустроить? — предложила как вариант Бабушка.
— Пробурить скважину и наполнить пруд, запустить бобров и выдр, — выдал еще одну достойную идею 65+.
Кстати, «В Липецкой области стало больше бобров и выдр». Первых — на 4,25%, вторых — на 8%.
А еще неравнодушные липчане обсудили концепцию благоустройства улицы Фрунзе. «Красивая, аккуратная, удобная для пешеходов и водителей» — такой ее видит архитектор Виктория Гончарова. Но беда в том, что все это — очередная идея мэрии из разряда «Быть добру!» У проекта есть цель, но нет средств. Как нет их на реализацию уже имеющихся проектов комплексного благоустройства улиц Советской или Плеханова.
Ну и ну!
Может ли команда проиграть абсолютно все матчи сезона? В истории Национальной молодёжной хоккейной лиги такого еще не случалось, но «Липецк» давно стучит в дно. «0 из 36 — «Липецк» попробовал прервать горестную серию, да вновь ничего не вышло».
«На 30 детей-фигуристов спортшкола закупила 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков». В ситуацию вмешалась прокуратура.
«Дебошир прямо в отделе начал душить полицейского». За что и угодил в ИК строгого режима на год и восемь месяцев.
«Ставки растут: отказавшийся от медосвидетельствования водитель предложил инспектору 100 000 рублей». Здесь — без комментариев. Хотя хочется воскликнуть: «Не верю!»
«Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент». «Скандал полный, учителя некоторые были в истерике, некоторые в ступоре», — рассказала GOROD48 одна из школьниц.
«Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача». Из черепа «брата-3» хирурги достали дробину.
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