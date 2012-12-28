Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Желающих стать мэром Липецка по-прежнему нет
Общество
Ничего святого: 54-летняя женщина снимала со стен в храмах иконы и бросала их на пол
Происшествия
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Спасатели сняли пьяного липчанина с крыши заброшенного здания
Происшествия
«У меня краски больше, чем у вас нервов»
Общество
Энергетики снизили в Липецке параметры теплоносителя
Общество
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Происшествия
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
В Сырском Руднике горел мусоровоз
Происшествия
Читать все
Энергетики снизили в Липецке параметры теплоносителя
Общество
«У меня краски больше, чем у вас нервов»
Общество
Кому восстанавливать асфальт на многострадальной Крайней?
Общество
Спасатели спустили с крыши трех подростков
Происшествия
Липецкая область — на 55 месте в рейтинге по зарплатам в отраслях
Экономика
Режим воздушной опасности отменен
Происшествия
«Культурные пространства Липецка» и подрядчик судятся из-за трибун для Зеленого острова
Общество
В области сухо и теплее нормы на 1-3 градуса
Погода в Липецке
Ну, что же ты, студент: отправленные мошенникам 700 000 рублей вернёт 21-летний курьер
Происшествия
Липецкая вечЁрка: покусилась на иконы, пьяный на крыше и бобры — добры
Общество
Происшествия
1346
сегодня, 16:09
8

Спасатели спустили с крыши трех подростков

А всего за сутки городские спасатели сняли с крыш четверых молодых людей.

Вечером 22 марта спасателям сообщили, что на крыше дома по улице Петра Смородина находится группа подростков. Сотрудники городского управления ГО и ЧС приехали к дому и спустили троих молодых людей с крыши.

Минувшей ночью спасатели также сняли пьяного 23-летнего липчанина с крыши заброшенного здания на улице Полиграфической: для эвакуации молодого мужчины даже пришлось применять альпинистское снаряжение. Липчанина спустили вниз через оконный проём восьмого этажа и передали полицейским и бригаде скорой помощи.
Комментарии (8)

Земфира
49 минут назад
….. И крутят мои винилы подростки
Кузя
52 минуты назад
С УК спросят, ибо её тема не допускать присутствие посторонних лиц в тех.этажах, крышах и проч.
Бабка Первая
сегодня, 19:57
Сколько места на наших плоских крышах пропадает! Высокое заграждение - и ставь шезлонги, а вокруг кадки с хвойными и летниками! Вечерами гитары, скрипки-виолы, электропианино... Вход строго для своих или по приглашению. А какое небо! Разное!! Самолёты!!! Снимки!!!! Бинокли, подзорные трубы!!!!! Эх, как я понимаю тех, кто туда лезет...) И не понимаю тех, кто не следит за замками.
Анна
сегодня, 19:02
Да за пять минут можно все крыши закрыть, так что и не откроешь.
дима
сегодня, 16:45
вчера только сосед хотел по простыни спуститься с четвертого этажа хорошо мчс вовремя приехали
дима
сегодня, 16:43
что за массовое помешательство
Правда
сегодня, 16:26
Пусть лучше сидят на крыше,чем на мотоциклах попадут под машину.
Кривда
сегодня, 18:35
А по-вашему, навернуться с крыши, это лучше, чем попастьна дрёпоЦикле под машину..?
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
