Спасатели сняли пьяного липчанина с крыши заброшенного здания

Ночью в экстренные службы обратился житель Липецка, сообщивший о мужчине, который свесился с крыши заброшенного здания на улице Полиграфической. Прибывшие к зданию спасатели обнаружили на крыше пьяного 23-летнего липчанина.«Учитывая критичность ситуации и высокий риск его падения, было принято решение о немедленном проведении спасательной операции. С помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили через оконный проём восьмого этажа», — сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.Затем молодого мужчину передали полицейским и бригаде скорой помощи.