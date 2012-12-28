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Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
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13 минут назад
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Сергей Кажакин доставлен в суд.
Нападение на мать видела её семилетняя дочь: девочка испугалась и убежала из автомобиля в дом, где в это время находилась её 15-летняя сестра и рассказала ей о происходящем.
Одновременно с церемонией прощания Правобережный суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемому в этом убийстве — 38-летний Сергей Кажакин проявлял чувства к женщине в течение почти трех лет, но был отвергнут. Он даже делал ей предложение. При этом отношения все это время, судя по всему, были платоническими. Сергей просто ухаживал за Еленой, они вместе ходили в театр, он дарил подарки детям женщины, наряжался для них в костюмы дракона и Деда Мороза в Новый год.
Сергей Кажахин никогда не был женат, до задержания работал в магазине «Добрострой». Ночь после убийства он провел в лесу, грелся у костра. На следующий день он даже сходил в магазин «Магнит» и купил носки — пока скрывался на улице, мужчина весь промок.
Следствие намерено ходатайствовать перед Правобережным районным судом Липецка об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Известно, что давая показания сразу после задержания, Сергей Кажакин признал вину и рассказал, что с Еленой Гладких был знаком около двух лет. Он ухаживал за Еленой, нашел её страницу в социальной сети, приглашал погулять — они катались на катамаране. По словам Сергея, женщина особой инициативы не проявляла, и он тоже не форсировал отношения. А потом Елена начала выкладывать в соцсетях фотографии с другими мужчинами, и подозреваемого это несколько задело, он стал напористее в своих ухаживаниях — начал брать женщину за руку…
Безответная любовь и ревность — сейчас основные версии чудовищного преступления.
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