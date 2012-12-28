Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент

Пока не известно, была ли взломана система «Сферум» или аккаунт кого-то из педагогов.



В Липецке во время общешкольных занятий по профориентации кто-то взломал видеоконференцию. Случилось это в школе №18: образовательное видео, транслировавшееся в актовом зале по видеоконференции, неожиданно прервалось взрослым контентом.— После чего учителя нас всех стали выводить из зала. Скандал полный, учителя некоторые были в истерике, некоторые в ступоре, — рассказала GOROD48 одна из школьниц.«Сегодня во время большого городского видео-совещания по профориентации с десятками участников злоумышленники вывели демонстрацию экрана с непристойным роликом и кадры нероссийской символики.Долго это не продлилось – специалисты быстро отключили злоумышленника. О происшествии уже уведомлены соответствующие органы. Теперь предстоит выяснить, как именно это стало возможным», — сообщили в администрации Липецка.В мэрии пока выясняют, что именно взломали злоумышленники — систему «Сферум» или аккаунты педагогов.«В любом случае, вопросы информационной безопасности будут усилены. Учителям и школьникам ещё раз напомнят, как правильно хранить пароли, чтобы минимизировать вероятность подобных ситуаций», — добавили в администрации города.