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Происшествия
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13 минут назад
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Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Пока не известно, была ли взломана система «Сферум» или аккаунт кого-то из педагогов.
— После чего учителя нас всех стали выводить из зала. Скандал полный, учителя некоторые были в истерике, некоторые в ступоре, — рассказала GOROD48 одна из школьниц.
«Сегодня во время большого городского видео-совещания по профориентации с десятками участников злоумышленники вывели демонстрацию экрана с непристойным роликом и кадры нероссийской символики.
Долго это не продлилось – специалисты быстро отключили злоумышленника. О происшествии уже уведомлены соответствующие органы. Теперь предстоит выяснить, как именно это стало возможным», — сообщили в администрации Липецка.
В мэрии пока выясняют, что именно взломали злоумышленники — систему «Сферум» или аккаунты педагогов.
«В любом случае, вопросы информационной безопасности будут усилены. Учителям и школьникам ещё раз напомнят, как правильно хранить пароли, чтобы минимизировать вероятность подобных ситуаций», — добавили в администрации города.
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