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Происшествия
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15 минут назад
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Девочка находилась на заднем сидении машины, в которой потом нашли тело ее матери. Первоклассница убежала и рассказала всё старшей сестре — а та позвонила в полицию.
Девочка забежала в дом, где в это время находилась её 15-летняя сестра, и в ужасе рассказала ей о происходящем. Левочка-подросток позвонила в полицию.
Всего на теле 40-летней женщины насчитали не менее 10 колото-резаных ранений. По их характеру экспертиза должна определиться с орудием убийства. На месте происшествия нашли не только топор, и нож. Оба рассматриваются как возможные орудия убийства.
38-летний подозреваемый задержан в Бутырках. По уточнённым данным, он просто скитался по селу — до дома своих родственников так и не дошёл.
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