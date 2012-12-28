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15 минут назад

Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь

Девочка находилась на заднем сидении машины, в которой потом нашли тело ее матери. Первоклассница убежала и рассказала всё старшей сестре — а та позвонила в полицию.

Убийство в СНТ «Цементник» обрастает всё новыми ужасающими подробностями. По данным GOROD48, в момент нападения на женщину на заднем сидении ее машины находилась ее семилетняя дочь. Увидев, что мужчина наносит телесные повреждения матери, девочка испугалась и выбежала из автомобиля. Орудия убийства она не видела.

Девочка забежала в дом, где в это время находилась её 15-летняя сестра, и в ужасе рассказала ей о происходящем. Левочка-подросток позвонила в полицию.

Всего на теле 40-летней женщины насчитали не менее 10 колото-резаных ранений. По их характеру экспертиза должна определиться с орудием убийства. На месте происшествия нашли не только топор, и нож. Оба рассматриваются как возможные орудия убийства.

38-летний подозреваемый задержан в Бутырках. По уточнённым данным, он просто скитался по селу — до дома своих родственников так и не дошёл.


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