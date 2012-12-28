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609
сегодня, 10:05
5

Им денег не надо — работу давай!

Компания «Инфинити Групп» упала на 70 миллионов рублей в аукционе на контракт по ремонту 11 липецких дорог.

Удивительно закончились торги на ремонт дорог в Липецке в 2025 году: лот со стартовой ценой в 328,3 млн рублей за 257,7 миллиона взяла компания «Инфинити Групп». Торги были конкурентными, с семью участниками. При этом два потенциальных подрядчика отвалились от пошедших в падение других уже на начальной цене. А уже на финише компания «Инфинити Групп», упав на 21,5%, или на 70,6 млн рублей, обогнала своего последнего преследователя, ООО «Стройсервис», предложившего за контракт 259,4 миллиона.

В лот включены дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.

Подрядчик, кстати, может начать работы по этому контракту с момента его подписания, а значит, уже в сентябре этого года. Срок его исполнения — 29 августа 2025 года. Но пока «Инфинити Групп» еще не закончило исполнение муниципального контракта на ремонт дорог этого года: к концу августа компании предстоит отремонтировать дороги на улицах Хорошавина и Шерстобитова, а также на бульваре Есенина. Также за «Инфинити Групп» остается асфальтирование улицы Барашева, на которой меняет сети «Квадра», и строительство по субподряду дороги по улице Белана — от кольцевой развязки с улицей Меркулова до Воронежского шоссе.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ворона на веревке
13 минут назад
Прелестно , прелестно .
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Главная по городу
40 минут назад
Как проходят торги, сначоло инфинити падает в цене и выигрывает торги, а позже составляется доп соглашение на какие нибудь скрытые работы и инфинити получает польшую выгоду чем потеряла при торгах, главное поделится с кем нужно, а то в следующем году не выиграть торги...
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Викторм
53 минуты назад
То есть, ни на соблюдение сроков, ни, тем более, на качество работ мы можем не рассчитывать... Опять эти бракоделы... Наши зарубежные "друзья"...
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Гостья
4 минуты назад
Как и всегда...
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Гость
30 минут назад
К сожалению так оно и есть!
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