Им денег не надо — работу давай!

Компания «Инфинити Групп» упала на 70 миллионов рублей в аукционе на контракт по ремонту 11 липецких дорог.

Удивительно закончились торги на ремонт дорог в Липецке в 2025 году: лот со стартовой ценой в 328,3 млн рублей за 257,7 миллиона взяла компания «Инфинити Групп». Торги были конкурентными, с семью участниками. При этом два потенциальных подрядчика отвалились от пошедших в падение других уже на начальной цене. А уже на финише компания «Инфинити Групп», упав на 21,5%, или на 70,6 млн рублей, обогнала своего последнего преследователя, ООО «Стройсервис», предложившего за контракт 259,4 миллиона.В лот включены дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.Подрядчик, кстати, может начать работы по этому контракту с момента его подписания, а значит, уже в сентябре этого года. Срок его исполнения — 29 августа 2025 года. Но пока «Инфинити Групп» еще не закончило исполнение муниципального контракта на ремонт дорог этого года: к концу августа компании предстоит отремонтировать дороги на улицах Хорошавина и Шерстобитова, а также на бульваре Есенина. Также за «Инфинити Групп» остается асфальтирование улицы Барашева, на которой меняет сети «Квадра», и строительство по субподряду дороги по улице Белана — от кольцевой развязки с улицей Меркулова до Воронежского шоссе.