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На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
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сегодня, 10:05
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Им денег не надо — работу давай!
Компания «Инфинити Групп» упала на 70 миллионов рублей в аукционе на контракт по ремонту 11 липецких дорог.
В лот включены дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.
Подрядчик, кстати, может начать работы по этому контракту с момента его подписания, а значит, уже в сентябре этого года. Срок его исполнения — 29 августа 2025 года. Но пока «Инфинити Групп» еще не закончило исполнение муниципального контракта на ремонт дорог этого года: к концу августа компании предстоит отремонтировать дороги на улицах Хорошавина и Шерстобитова, а также на бульваре Есенина. Также за «Инфинити Групп» остается асфальтирование улицы Барашева, на которой меняет сети «Квадра», и строительство по субподряду дороги по улице Белана — от кольцевой развязки с улицей Меркулова до Воронежского шоссе.
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