Общество
1023
сегодня, 17:07
11

Кому восстанавливать асфальт на многострадальной Крайней?

На дороге у люков подземных коммуникаций вновь появились ямы.

Последний раз асфальт на дороге по улице Крайней в Липецке между «Пятерочкой» и домом №17 по улице 8 Марта в ноябре прошлого года снимала компания «РВК»: тогда из-под канализационных люков забили гейзеры. Как выяснилось, под дорогой порвало 150-миллиметровую трубу. Как раз в месте этого ремонта сейчас, спустя четыре месяца, провалился асфальт.

Напомним, что в октябре дорогу на Крайней крайне неудачно отремонтировал субподрядчик компании «Инфинити Групп»: свежий асфальт был таким рыхлым, что уже через неделю начал разрушаться стыковочный шов между полотнами. Поэтому новое покрытие частично срыли, а на дорогу положили новый асфальт. Порыв на сети «РВК» случился на месте свежей черной заплатки.

Кому ремонтировать дорогу? Горводоканалу или дорожной компании, которая в прошлом году дважды перестилала асфальт на Крайней?
12

Комментарии (11)

Кузя
сегодня, 21:34
А где по городу было сделано хорошо и сразу? Может кто знает? Я так нет...;(
Alex
сегодня, 19:34
Какой такой асфальт? Где он?
Ссëлки
сегодня, 19:01
А в Ссëлках по улицам Пушкина, Лесная, Комарова когда хотя бы залатаете дыры? Дороги как после бомбëжки, с советских времëн никто не латал
Щеглова
сегодня, 18:41
Надо провести брифинг в мэрии, потом в горсовете, потом в облсовете, потом вынести на голосование, что надо провести референдум, напечатать бюллетени и провести в день единого дня голосования референдум с вопросом и двумя ответами. И не забудьте еще красивые слайды...в Липецке без них никак!
Александр
52 минуты назад
Надо создать правительство Думу ну и комитеты
политэкономикс
сегодня, 18:05
А зачем его восстанавливать? скоро же опять раскапывать..
Правда
сегодня, 17:31
А в Сселках,по ул.Кирова,Гагарина,Советской,на Сокольской уже 40 лет никто не латал.Позор.
И
сегодня, 19:47
в Косырёвку пусть не забудут заехать! Не так часто езжу, но аж пот на спине выступает "в предвкушении" квеста "А вам слабо?!" Яма на яме и ямой погоняет! Во время дождей и паводка вообще не понимаешь, что тебя ждёт: то ли поплывёшь, то ли пора к взлёту готовиться.
А пусть
сегодня, 17:24
Мер проведет голосование в мессенджере!
Контроля нет
сегодня, 17:21
Вот поэтому такой асфальт
Ясное дело
сегодня, 17:18
кто принимал этот асфальт или у нас так не заведено
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
