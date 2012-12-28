Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
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34 минуты назад
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В Липецке торгуют благоустройство вокруг «Битлов» и малого фонтана на Ленина
За обновление этой части улицы Ленина в прошлом году проголосовали горожане.
В перечень работ входит демонтаж тротуарной плитки с заменой ее на новую, идентичную уложенной в позапрошлом и прошлом годах на Плехановском спуске, устройство новых взамен рассыпавшихся подпорных стенок лестничных маршей — стенки облицуют керамогранитом, а ступени поменяют на новые.
Также подрядчику нужно обрезать сухие ветви с деревьев в границах благоустройства и заменить старые скамейки и урны на новые. Начальная цена контракта — 15 млн рублей. Срок окончания работ — 1 октября.
К сожалению, в этот контракт не вошел ремонт чаши самого фонтана, который давно необходим. В УГС надеются, что ко времени начала благоустройства территории мэрия изыщет несколько дополнительных миллионов рублей для восстановления малого фонтана, чтобы привести самую привлекательную часть улицы Ленина в порядок и не повторить прошлогодней истории, когда по-соседству отремонтировали чашу большого фонтана (что обошлось бюджету в 12,4 миллиона рублей), но забыли заменить вокруг него тротуарную плитку, подпорные стены и ступени лестничных маршей.
Кстати, в городской администрации при мэре Евгении Уваркиной появилась идея комплексного обновления всей четной стороны улицы Ленина, начиная от здания епархии до Дома мастера — с заменой плитки, восстановлением лестниц и обустройством взамен большого и малого фонтанов двух сухих или плоскостных, подобных фонтанам у ДС «Звездный» и в парке Победы, но ее вряд ли реализуют в ближайшее время из-за дороговизны проекта.
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