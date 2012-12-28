Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Прокурора области попросили изъять в собственность города яму на площади Победы
Общество
Цены на лебедянские яблочки кусаются
Общество
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
Водитель «Рендж Ровера» получил инсульт и едва не замерз в машине
Здоровье
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Четырёхлетний ребёнок пострадал в утреннем ДТП на улице Буденного
Происшествия
Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной
Спорт
Липецкие врачи спасли беременную женщину с двусторонней пневмонией
Здоровье
Читать все
Водитель «Рендж Ровера» получил инсульт и едва не замерз в машине
Здоровье
В Липецке торгуют благоустройство вокруг «Битлов» и малого фонтана на Ленина
Общество
В Задонск привезли корабельный якорь
Общество
Четырёхлетний ребёнок пострадал в утреннем ДТП на улице Буденного
Происшествия
На липецком предприятии работали трое мигрантов с поддельными документами
Происшествия
Липецкие врачи спасли беременную женщину с двусторонней пневмонией
Здоровье
Дело о смертельном выстреле в патрульном автомобиле отправляется в суд
Происшествия
За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли два человека
Происшествия
Два крупных пожара произошли в Ельце и Задонске
Происшествия
На улице Ковалева горела хозпостройка
Происшествия
Читать все
Общество
180
34 минуты назад
3

В Липецке торгуют благоустройство вокруг «Битлов» и малого фонтана на Ленина

За обновление этой части улицы Ленина в прошлом году проголосовали горожане.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило о поиске подрядчика благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в границах малого фонтана и памятника первому уездному Совету или «Интернационалу», как назвал его скульптор Александр Вагнер, а липчане зовут «Битлами».

В перечень работ входит демонтаж тротуарной плитки с заменой ее на новую, идентичную уложенной в позапрошлом и прошлом годах на Плехановском спуске, устройство новых взамен рассыпавшихся подпорных стенок лестничных маршей — стенки облицуют керамогранитом, а ступени поменяют на новые.

azr05nvoirg3mpt3io5ascrolfjcgjhc.jpg

Также подрядчику нужно обрезать сухие ветви с деревьев в границах благоустройства и заменить старые скамейки и урны на новые. Начальная цена контракта — 15 млн рублей. Срок окончания работ — 1 октября.

К сожалению, в этот контракт не вошел ремонт чаши самого фонтана, который давно необходим. В УГС надеются, что ко времени начала благоустройства территории мэрия изыщет несколько дополнительных миллионов рублей для восстановления малого фонтана, чтобы привести самую привлекательную часть улицы Ленина в порядок и не повторить прошлогодней истории, когда по-соседству отремонтировали чашу большого фонтана (что обошлось бюджету в 12,4 миллиона рублей), но забыли заменить вокруг него тротуарную плитку, подпорные стены и ступени лестничных маршей.

Кстати, в городской администрации при мэре Евгении Уваркиной появилась идея комплексного обновления всей четной стороны улицы Ленина, начиная от здания епархии до Дома мастера — с заменой плитки, восстановлением лестниц и обустройством взамен большого и малого фонтанов двух сухих или плоскостных, подобных фонтанам у ДС «Звездный» и в парке Победы, но ее вряд ли реализуют в ближайшее время из-за дороговизны проекта.
благоустройство
1
0
1
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
и де Я нахожусь ! ??
27 минут назад
появилась идея комплексного обновления всей четной стороны улицы --- Какая идейная оказывается администрация , а на копеечные просьбы денег нет. Одни отписки. Аномалия.
Ответить
Викторм
29 минут назад
И, кстати, когда епархия кинотеатр вернет?!
Ответить
Викторм
29 минут назад
Не надо ступени менять на новые. Нас вполне устраивают гранитные. Опять кто-то решил их по-тихому забрать...
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить