Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Желающих стать мэром Липецка по-прежнему нет
Общество
Ничего святого: 54-летняя женщина снимала со стен в храмах иконы и бросала их на пол
Происшествия
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Спасатели сняли пьяного липчанина с крыши заброшенного здания
Происшествия
«У меня краски больше, чем у вас нервов»
Общество
Энергетики снизили в Липецке параметры теплоносителя
Общество
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Происшествия
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
В Сырском Руднике горел мусоровоз
Происшествия
Читать все
Энергетики снизили в Липецке параметры теплоносителя
Общество
«У меня краски больше, чем у вас нервов»
Общество
Кому восстанавливать асфальт на многострадальной Крайней?
Общество
Спасатели спустили с крыши трех подростков
Происшествия
Липецкая область — на 55 месте в рейтинге по зарплатам в отраслях
Экономика
Режим воздушной опасности отменен
Происшествия
«Культурные пространства Липецка» и подрядчик судятся из-за трибун для Зеленого острова
Общество
В области сухо и теплее нормы на 1-3 градуса
Погода в Липецке
Ну, что же ты, студент: отправленные мошенникам 700 000 рублей вернёт 21-летний курьер
Происшествия
Липецкая вечЁрка: покусилась на иконы, пьяный на крыше и бобры — добры
Общество
Читать все
Общество
302
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: покусилась на иконы, пьяный на крыше и бобры — добры

Сегодня, 23 марта, жительницу Волгоградской области обвиняют в вандализме, совершенном в церкви, спасатели сняли с крыш несколько человек, и в центре Задонска поселилась семья бобров.

В суд направлено уголовное дело 54-летней жительницы Волгоградской области, которую обвиняют в хулиганстве и вандализме. Приехав на заработки в Усмань, она зачем-то  срывала в церквях иконы иконы и мешала богослужениям. Женщина повредила 14 образов. Материальный ущерб составил 224 000 рублей.  

Волгоградка психически здорова. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Суда она дожидается под арестом.

Комментаторы GOROD48 начали гадать о причинах такого поступка.

«Надо выяснить, что за причина такого поведения. Кто же так обидел женщину? Священнику надо с ней побеседовать и понять причину», — считает читатель.

«Бесы в ней веселятся», — уверено Утро.

Накануне городские спасатели сняли троих подростков с крыши дома на улице Петра Смородина, назвав это «опасным променадом по крыше».

А минувшей ночью спасатели эвакуировали с крыши заброшенного здания на Полиграфической  23-летнего липчанина
Его спустили на землю через окно восьмого этажа и передали полицейским с медиками.

В центре Задонска поселилась семья бобров. Местный житель прислал GOROD48 фотографии подгрызенных деревьев на берегу реки Тешевки в задонском парке.



Наш читатель предложил считать бобровую семью еще одной достопримечательностью Задонска, а ареал ее обитания присоединить к заповеднику «Галичья Гора».

Однако заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев не видит в этом необходимости. Бобры в последние годы расплодились в большом количестве и живут во многих городах.

Мы не раз рассказывали о проделках этих зверьков-строителей. В Тербунском лесничестве, например,  деревья обвязывают металлической сеткой, чтобы спасти от бобров.



Жители улицы Гастелло в Липецке одно время предполагали, что рядом с ними бобры  строят плотину.

По данным на 2023 год, в регионе жили почти три тысячи бобров.



Иногда они попадают в ловушки. Например, в Грязинском районе бобра доставили из колодца.



Несмотря на то, что в Липецке до сих пор не везде растаял снег, коммунальщики начали переоборудовать коммунальную технику под летние задачи.

А энергетики снизили параметры теплоносителя. На улице потеплело и топить стали меньше, возможно, и платежи за отопление также снизятся. Речь об окончании отопительного сезона пока не идет. Отопление выключат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8 градусов.

Будьте внимательны, сегодня ночью и завтра утром ожидается туман. По прогнозам синоптиков, 22 марта от +5 до +7 градусов.
вечЁрка
вандализм
спасатели
дикие животные
1
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить