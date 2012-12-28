Липецкая вечЁрка: покусилась на иконы, пьяный на крыше и бобры — добры
Сегодня, 23 марта, жительницу Волгоградской области обвиняют в вандализме, совершенном в церкви, спасатели сняли с крыш несколько человек, и в центре Задонска поселилась семья бобров.
Волгоградка психически здорова. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Суда она дожидается под арестом.
Комментаторы GOROD48 начали гадать о причинах такого поступка.
«Надо выяснить, что за причина такого поведения. Кто же так обидел женщину? Священнику надо с ней побеседовать и понять причину», — считает читатель.
«Бесы в ней веселятся», — уверено Утро.
Накануне городские спасатели сняли троих подростков с крыши дома на улице Петра Смородина, назвав это «опасным променадом по крыше».
А минувшей ночью спасатели эвакуировали с крыши заброшенного здания на Полиграфической 23-летнего липчанина.
Его спустили на землю через окно восьмого этажа и передали полицейским с медиками.
В центре Задонска поселилась семья бобров. Местный житель прислал GOROD48 фотографии подгрызенных деревьев на берегу реки Тешевки в задонском парке.
Наш читатель предложил считать бобровую семью еще одной достопримечательностью Задонска, а ареал ее обитания присоединить к заповеднику «Галичья Гора».
Однако заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев не видит в этом необходимости. Бобры в последние годы расплодились в большом количестве и живут во многих городах.
Мы не раз рассказывали о проделках этих зверьков-строителей. В Тербунском лесничестве, например, деревья обвязывают металлической сеткой, чтобы спасти от бобров.
Жители улицы Гастелло в Липецке одно время предполагали, что рядом с ними бобры строят плотину.
По данным на 2023 год, в регионе жили почти три тысячи бобров.
Иногда они попадают в ловушки. Например, в Грязинском районе бобра доставили из колодца.
Несмотря на то, что в Липецке до сих пор не везде растаял снег, коммунальщики начали переоборудовать коммунальную технику под летние задачи.
А энергетики снизили параметры теплоносителя. На улице потеплело и топить стали меньше, возможно, и платежи за отопление также снизятся. Речь об окончании отопительного сезона пока не идет. Отопление выключат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8 градусов.
Будьте внимательны, сегодня ночью и завтра утром ожидается туман. По прогнозам синоптиков, 22 марта от +5 до +7 градусов.
